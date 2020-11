LATTER: Jamie Carragher og resten av panelet i CBS sin Champions League-sending lo etter at Braut Haaland fikk bisarre spørsmål etter kampen mot Club Brügge. Foto: AP/Reuters

Eksperter brøt ut i latter etter Haaland-intervju

Etter at Erling Braut Haaland scoret to mål i Dortmunds seier over Club Brügge denne uken fikk han et spørsmål som blant annet fikk Jamie Carragher til å bryte ut i latter

Nå nettopp

– Jesus, jeg trodde vi alle skulle få sparken nå, ler Jamie Carragher i CBS sin sending fra Champions League-sendingen onsdag kveld.

Årsaken var et intervju gjort med Erling Braut Haaland. Nordmannen scoret to mål mot Club Brügge. Tidligere har 20-åringen spøkt med at han sover med ballene han tar med seg hjem etter å ha scoret hat trick. Altså tre mål i samme kamp.

les også Brennhete Haaland scoret to for Dortmund - tangerte spisslegenden Ronaldo

Etter kampen mot Brugge fikk han spørsmål om nettopp det.

Journalisten: «Sover du alene i kveld?»

Haaland: «Eeeh, ja.»

Reporter: «Du tar ikke med deg en kjæreste hjem i kveld? Du scoret ikke et hat trick.»

Haaland: «Jeg scoret ikke, nei»

Slik reagerte panelet, bestående av blant annet tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher og tidligere Manchester City-spiller Micah Richards:

– Jeg vet ikke hvilken retning dette skulle gå, ler Richards før programleder Kate Abdo oppsummerer intervjuet:

– Det var et av de rareste intervjuene vi har hørt etter en Champions League-kamp.

Se Braut Haalands scoringer mot Club Brügge her:

Tidligere har Braut Haaland kalt ballene for kjærestene sine.

Da han spilte for Red Bull Salzburg satte han tre mål mot TSV Hartberg. Da valgte han å gi bort ballen til en tilskuer som så kampen og sa forklarte det med at han ikke kunne bedra sin kjæreste fra et tidligere hat-trick.

– Jeg ville ikke bedra kjæresten min fra sist gang, og jeg vet jeg vil få flere «kjærester», sa Braut Haaland med et smil om munnen til den østerrikske rettighetshaveren Sky etter kampen.

Publisert: 05.11.20 kl. 12:25