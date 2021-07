Kommentar

Så vakkert, så brutalt – og en lidelse av en kamp

Av Trond Johannessen

KONTRASTENE: De danske spillerne fortviler etter semifinalen mot England på Wembley. Harry Kane og engelskmennene feirer foran TV-kameraene. Foto: Catherine Ivill / Pool Getty

(England – Danmark 2–1 etter eo.) Øynene er tomme, nederlaget brutalt og spillerne utrøstelige.

De bør være så stolte.

Tusen takk, Danmark. Gratulerer, England.

Var det straffe?

Hadde en italiener gått over ende på denne måten, hadde hele England skjelt ham ut som en filmer. Men dette var Raheem Sterling, og isteden synger hele Wembley i seiersrus for finaleplassen mot Italia kommende søndag.

Sterlings bein var for kjappe for danskene inne i 16-meteren, og de var i og for seg for kjappe for dommer Danny Makkelie også. Det gikk så fort, presset fra over 60.000 engelskmenn var så sterkt.

Han ble møtt av en gjenoppstått fotballverden, etter et år med tomme tribuner. Det var knapt mulig å stå imot.

«Det var Anfield som scoret», sa Chelsea-manager José Mourinho da Liverpool fikk et omstridt mål i Champions League-semifinalen i 2005. Denne kvelden var det lyden av Wembley som scoret.

Avgjørelsen kan forsvares, ellers hadde den ikke blitt stående. Det granskes bilder som viser at det er litt kontakt mellom Sterling og Joakim Mæhle, men var det nok, i en kontaktsport, i ekstraomgangene i en EM-semifinale?

ÉN HELT TRØSTER EN ANNEN: Kasper Schmeichel er borte hos sin kaptein Simon Kjær etter kampen mot England på Wembley. Kjær scoret selvmål, men står likevel igjen som en av de største danske heltene. Foto: CATHERINE IVILL / Reuters

Den tidligere svenske FIFA-dommeren Jonas Eriksson stiller spørsmålet på svensk TV, han er «forbannet» på at VAR ikke griper inn og påpeker at UEFAs dommersjef Roberto Rosetti før EM slo fast at de ikke ville ha noen «soft penalties».

Han fikk det da det gjaldt som mest.

På engelsk TV sier irske Roy Keane «ikke straffe» og engelske Gary Neville kaller den «soft». Følelsen er at Sterling ikke ville noe annet enn å falle, og når straffen er dømt skal det ekstremt mye til for at den blir endret – slik VAR-bruken er praktisert i dette mesterskapet.

Det vil ikke bli sett på som en stor nok feil, selv om den var stor nok til å ødelegge den største fotballkvelden i de danske spillernes liv.

EM-yndlingen Joakim Mæhle føler sikkert at skylden er hans der han går rundt og bare gråter. Han trøstes av Kasper Schmeichel, og målvakten tar seg også av sin utslåtte og sønderknuste kaptein Simon Kjær, mens svære Jannik Vestergaard ligger rett ut. De vet at de neppe får en så stor finalesjanse igjen.

Schmeichel gratulerer den engelske landslagssjefen Gareth Southgate, mannen som har lyktes med det umulige, å få England til en stor finale. Og det er vakkert å se så store stjerner hoppe som små barn sammen med publikum og synge så høyt de kan på sin utvalgte EM-låt, Neil Diamonds «Sweet Caroline» – good times never seemed so good ...

Harry Kane ble matchvinner, selv om han trengte hjelp av returen etter redningen til fantastiske Kasper Schmeichel, trolig den eneste i det danske laget som hadde gått inn på det engelske.

ENGELSK SMELL: Mikkel Damsgaard lurer keeper Jordan Pickford og skremmer England. Foto: Nick Potts / PA Wire

Danskene går rundt og takker sine britiskbosatte landsmenn, de som fikk lov til å være til stede uten corona-karantene. Men det er spillerne som fortjener takk, laget, typene, treneren, dramaet de var gjennom, eventyret de skapte.

Og takk for en semifinalethriller de færreste innerst inne så for seg. England skulle liksom være litt for gode, særlig på Wembley. Men danskene var ikke redde, de mener selv de kan konkurrere med de fleste i fotball og det er neppe langt unna sannheten.

For engelskmennene ble dette en lidelse av en kamp, særlig etter at Mikkel Damsgaards frisparkperle påførte dem det første baklengsmålet i turneringen.

Skulle det gå galt igjen? Et av spørsmålene som er stilt rundt det engelske laget er: Hva skjer når de ligger under? Det har nesten aldri skjedd i de to siste mesterskapene. Kunne spillerne takle presset da?

Svaret kom med en gang. Det kunne de. Først Kane til Sterling og Kasper Schmeichel sto akkurat der han skulle stå, som sin far har han en aura og en timing som gjør at han treffes oftere enn andre keepere. Føles det som.

Så Kane til Saka til Sterling, og imellom der var Simon Kjær som ikke kunne unngå å sende ballen i eget mål.

FINALESTOL: Tyrone Mings løfter Bukayo Saka, gutten som sto bak 1–1-utligningen. Foto: Mike Egerton / PA Wire

Danmark hadde vært gode, trygge med ballen og Danmark fortsatte å være det, helt til kreftene tok slutt. Mot slutten av 2. omgang og i ekstraomgangene var det England som kontrollerte og eide hendelsene. Danskene ryddet bare unna foran eget mål. Danmark måtte bruke opp byttene tidligere enn England, og England hadde bedre innbyttere enn Danmark. Dette kunne liksom ikke gå, selv om det holdt på å gjøre det likevel.

For å understreke hva triumfen betyr for England som nasjon:

Siden VM-starten i 1930 er dette den 37. finalen i VM eller EM. England, fotballens fødeland, der de første reglene ble skrevet ned i Sheffield i 1859, er klar for sin andre finale. To av 37.

FØLGER EM: Trond Johannessen.

Andre nasjoner har for lenge siden «rappet fotballen» fra engelskmennene, noen i Sør-Amerika og blant de europeiske har Tyskland vært i ufattelige 14 finaler, Italia i ni, Frankrike i seks, Spania i fem og Nederland har vært i fire.

England har vært en mygg på dette nivået, det har vært flaut og vondt i så mange år og mange hadde sikkert gitt opp. Fra å handle om at det engelske folket virkelig trodde på gull foran alle mesterskap, har det endt med at de fleiper om gull foran alle mesterskap.

Derfor synger de stadig høyere fra «Football’s coming home», om at det har vært «so many jokes», at de har sett alt gå galt før og at England nok en gang kommer til å «throw it away».

Det kan de i og for seg fortsatt gjøre.