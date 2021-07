Kommentar

Glem stjernene – nyt den «normale» fotballen

Av Trond Johannessen

PÅ FERIE: Cristiano Ronaldo (Portugal), Kevin De Bruyne (Belgia) og Kylian Mbappé (Frankrike) er alle ute av sommerens EM. Foto: EPA, AP, AFP

De store stjernene er ute av EM. Hvem skal vinne Gullballen?

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Harry Kane fremstår som det heteste alternativet av dem som er igjen i turneringen, men det er ikke så mange som snakker om Gullballen akkurat nå og litt deilig er det å slippe det «maset».

Før EM ble Chelseas Champons League-vinner N’Golo Kanté nevnt som et hett og litt annerledes valg, men da måtte det nok blitt fransk gull. En dominerende Kylian Mbappé ville selvsagt vært i bildet, det samme med Cristiano Ronaldo og Kevin De Bruyne, kanskje også Romelu Lukaku, men alle disse hadde trolig trengt å vinne EM.

Robert Lewandowski og Polen røk i gruppespillet og hans Bayern forsvant i kvartfinalen i Champions League, men kanskje var polakkens 41 seriemål og et nytt seriegull nok likevel.

Lionel Messi og Neymar skal spille semifinale i Copa America. Messi kommer fra en ny sterk sesong i Barcelona (38 mål på 47 kamper), selv om det bare ble cupgull, tredjeplass i serien og ut i 8-delsfinalen i Champions League. Vinner Argentina er han fort favoritt til å hente en ny Ballon d’Or, i så fall den syvende, og Messi som vinner blir i og for seg aldri feil.

Men la oss glemme Gullballen og superstjernene i noen få dager. Snart er de tilbake. Snart skal de få herje igjen, de beste lagene med de beste spillerne skal vinne de fleste kampene. Det skal handles for milliarder og fungerer det ikke er det sjelden de største stjernene som får skylden. Da er det eierne som ikke har kjøpt nok gode medspillere ...

VILL GLEDE: Danske spillere feirer seieren over Tsjekkia i 8-delsfinalen. Fra venstre Andreas Christensen, Jens Stryger Larsen, Robert Skov, Mathias Jensen, Daniel Wass og Christian Nørgaard. Foto: EPA

EM føles som en liten tur innom en mer normal verden. Det er selvsagt ujevne forutsetninger, men dersom man ikke er helt fornøyd med angriperne er det ikke bare å kjøpe en ny. Man må ta det man har og heller lage målene på en annen måte.

I denne verdenen kan Danmark gå til semifinalen, et begrenset Sverige kan være meget nær en ny kvartfinale, Finland ett mål unna en 8-delsfinale og der er det tross alt håp om bedre tider for Norge også.

Det er umulig å se for seg norske klubblag hevde seg i Champions League igjen, det er fullt mulig å se for seg et norsk landslag gjøre det i EM eller VM.

Ingen av de fire nasjonene som er i semifinalen var blant de fire beste i forrige EM. Alle ser ut til å være drevet av en sterk lagfølelse.

ITALIA har nesten bare spillere som holder til i Serie A. Plutselig vet hele Europa hvem den imponerende (og uheldige) Spinazzola fra Roma er, alle ser hvor god Inters Barella er. Roberto Mancini gjentar og gjentar at samtlige i troppen hans er potensielle førstelagsspillere. Det høres kanskje ut som tomt trenerprat, men det ser ut som han har lykkes når alle er med i jubelscenene etter de italienske scoringene.

FØLGER EM: Trond Johannessen.

SPANIA har ingen fra Real Madrid. Luis Enrique valgte også å utelate Sergio Ramos. Kanskje var landslagssjefen redd for at en skadeplaget Ramos skulle ta for stor plass i miljøet. Trekket er blitt sammenlignet med det Luis Aragones gjorde da han droppet å ta med spansk fotballs daværende gullgutt Raul foran EM i 2008 – og «nye Spania» endte med en etterlengtet tittel. Nå har spanjolene tre svake sluttspill bak seg, 18 år gamle Pedri er den nye yndlingen i et «jevnbyrdig» lag uten store stjerner, men med store teknikere.

ENGLAND-back Reece James la ut en lykkelig melding på Twitter etter kvartfinaleseieren over Ukraina, der det sto «På vei til semifinalen». En anonym person svarte spydig «Du spilte ikke», og 21 år gamle James hylles for sin respons: «Fotball er en lagsport». Et bedre bilde på inntrykket den engelske leiren etterlater seg er det vanskelig å finne. Sjefen Gareth Southgate fremstår så nedpå som det er mulig å bli, ingen store ord, bare hardt arbeid. Harry Kane er sentral, men borte er fokuset på spillernes damer og en gyllen engelsk generasjon. Dette sees på som en gyllen gjeng og en gyllen mulighet.

DANMARK mangler Christian Eriksen. Resten av spillerne er blitt enda mer avhengig av hverandre, de omtaler landslagssjef Kasper Hjulmand som «en venn» og det danske kameratskapet har tatt dem hele veien til en semifinale mot England. Ikke mange av danskene hadde vært aktuelle for det engelske laget, forskjellen er likevel ikke større enn at Danmark kan ha en realistisk finaledrøm.

Men Pierre-Emile Højbjerg vinner ikke Gullballen.