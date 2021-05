Dette betyr et kommersielt samarbeid.

NYTT KAPITELL: Gustav Valsvik har forlatt Rosenborg. Nå skal han tette igjen forsvaret for Strømsgodset. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Valsvik fra uønsket til kaptein: − Det snur fort

Gustav Valsvik (27) har gått fra å være til overs i Rosenborg til å bli ny kaptein for nederlagsdømte Strømsgodset.

– Det snur fort i fotball. Det er en stor tillitserklæring at jeg kommer og får bli kaptein. Det setter jeg veldig stor pris på, sier Valsvik til VG.

Han har kommet «hjem» til Strømsgodset, en klubb i kaos, etter å ha vært uønsket i Rosenborg.

les også VG-lupen 2021 Strømsgodset: Bråket vil sende Godset ned

Strømsgodset var et av Norges beste lag da han dro fra Drammen i 2016 til tysk fotball. Nå har forsvarsspilleren kommet tilbake til et Godset som er plassert på nedrykksplass i tabelltipsene til VG, Dagbladet, Aftenposten, TV 2 og Eurosport.

– Jeg forstår spådommene etter kaoset som har vært. Men ut ifra kampene til Godset i fjor, ligger det et veldig høyt toppnivå her. At folk tipper oss ned eller ikke, trenger ikke vi å fokusere på, sier Valsvik.

Godset-saken

Den 9. april tok Pedersen avskjed med klubben etter at det ble levert inn varsel om rasisme mot hovedtreneren. Syv spillere varslet også spillerorganisasjonen NISO anonymt om rasistisk atferd. Han var sterkt uenig i påstandene som ble fremmet. Strømsgodset meldte først at Henrik Pedersen ville få fortsette i jobben etter en intern utredning den 5. april, men de påfølgende dagene ble behandlingen av varselet kritisert fra flere hold – og etter flere dager med krisemøter snudde klubbens ledelse. Dagen etter meddelte Strømsgodset at Jostein Flo slutter som sportssjef. 25. april opplyste styreleder Ivar Strømsjordet og daglig leder Dag L. Andersen (sitter til 1. juni) at de gir seg også. 28. april opplyste Strømsgodset at de anmelder Henrik Pedersen videre til NFF. Vis mer

Ved påsketider ble det kjent at det hadde blitt levert varsel om rasistisk opptreden av trener Henrik Pedersen. Hans tid i klubben er over, men han nektet for beskyldningene. I ettertid har styreleder Ivar Strømsjordet gått av, mens daglig leder Dag Lindseth Andersen gir seg i sin rolle 1. juni. Sportssjef Jostein Flo har også takket for seg.

– Spillergruppen har samlet seg, selv om vi ikke får vært så mye i garderoben på grunn av corona. Garderobe-kulturen er veldig viktig for relasjonene i gruppen, men jeg ser lyst på dette, sier Valsvik.

– Hva er forskjellen på Strømsgodset da du dro og nå?

– Det har blitt litt forandring, men det er et par spillere igjen. Rundt klubben er det de samme folkene stort sett. Men forventningene er forskjellige, sier Valsvik.

– Treningskulturen er bedre nå enn da jeg var her sist. Det har imponert meg. Vi har flere yngre spillere nå, mens det var mer rutine sist. Potensialet er større nå, mener han.

les også Dønnum feiret dobbel med Rolex-stunt: – En trigger

Godset har kjempet for å overleve i flere sesonger på rad. Særlig har de slitt defensivt. Sist sesong slapp kun Aalesund inn flere mål, mens i 2019 var det kun to lag som var verre bakover.

– Vi må slippe inn mindre mål. Da er vi på god vei. Det er kanskje derfor jeg har blitt hentet inn, for å stramme opp og prøve å stenge igjen, sier Valsvik.

