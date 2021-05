ENDRINGER: Ole Gunnar Solskjær gjør store utskiftninger på lagte før kampen mot Leicester. Kun Mason Greenwood starter søndagens kamp mot Aston Villa. Foto: Jonathan Moscrop / Sportimage/PA Images

Solskjær-grep kan avgjøre Champions League-kampen: − Unner ikke Liverpool noe ekstra

Manchester United stiller med et svært B-preget mannskap mot Leicester. Det kan få store konsekvenser for Liverpool.

– Det var egentlig som ventet. Jeg forstår at Manchester United har et tøft program, men det er jo Liverpool får lide som følge av det, sier formann i Liverpools norske supporterklubb, Pål Christian Møller.

Tirsdagens kamp er ekstremt viktig for Liverpool, som i skrivende stund er seks poeng bak Leicester på fjerdeplassen.

Liverpool har riktignok en kamp til gode, men trenger hjelp for å klare det som etter hvert har blitt sesongens store mål.

Disse elleve starter for United De Gea - Williams, Bailly, Tuanzebe, Telles - van de Beek, Matic - Diallo, Mata, Elanga - Greenwood. Vis mer

De fire første lagene i Premier League får muligheten til å spille Champions League neste sesong. Møller tror at Ole Gunnar Solskjær ikke har noen kvaler med å gjøre livet surt for laget fra Merseyside.

– I kampen om tredje- og fjerdeplassen så er det Liverpool som får den store ulempen. Det tror jeg er ganske bevisst fra Solskjærs side. Hvis det gjør at Liverpool ikke får Champions League, så tror jeg han scorer noen ekstrapoeng hos fansen. Han unner ikke Liverpool noe ekstra, sier han.

– Jeg forstår ikke Liverpools irritasjon på United. Om noe så må den rettes mot Premier League, svarer ansvarlig redaktør i United.no, Dag Langerød, som legger til at «det måtte gjøres».

Møller tror at Solskjær ville stilt sterkere dersom de møtte Liverpool tirsdag – og heller stilt med svakere lag mot Leicester torsdag. Det er ikke Langerød enig i.

– Det kan fort skje at United ikke slår Leicester og da blir Manchester City seriemestere. Jeg forstår at Liverpool er gretne, og jeg er også litt gretten, sier United.no-redaktøren.

Ole Gunnar Solskjær selv mener at han ikke hadde noe valg. Manchester United spilte mot Roma på torsdag. Deretter møtte de Aston Villa søndag, og allerede på torsdag skal de møte Liverpool.

– Det var den eneste måten å gjøre det på. Det er det sterkeste vi kan stille, sier Solskjær ifølge BBC om laguttaket.

Kampen mellom Manchester United og Liverpool skulle egentlig vært spilt forrige søndag, men ble utsatt fordi hjemmelagets supportere protesterte mot klubbens amerikanske eiere.

– Det var jo United-supportere som sørget for at den første kampen ikke gikk som den skulle opprinnelig, selv om jeg har full forståelse for protestene, så var det jo dette som førte til utsettelsen, sier Pål Christian Møller.

Formannen i Liverpools norske supporterklubb mener at Premier League også har en stor del av ansvaret for at de har flyttet United-kampen så tett på to andre ligakamper.

– Det er klart at det er de som har gitt Solskjær en lissepasning. De har lagt opp et ekstremt program for Manchester United. Jeg har full forståelse for at de ikke kan stille sammen laget i alle kampene. Det er selvsagt en belastning for spillerne med så mange kamper på så få dager, sier Møller.

Manchester United har på sin side et godt grep om andreplassen. De trenger kun fire poeng på de fire siste kampene for å være garantert å bli nummer to.

For en gangs skyld holder også Liverpool-supporterne med erkerivalen Manchester United.

– Det er jo et valg de har tatt ved å sette inn reservelaget mot Leicester og sannsynligvis førstelaget mot Liverpool. Det er mer prestisje i kampen mot Liverpool. Jeg tror ikke de taper med vilje, men skal de velge en kamp de må tape, er det lettere å tape for Leicester, sier Møller.

– Liverpool har hatt 34 kamper til å ta kontroll over sesongen sin. Da er det litt søtt hvis de klarer å være gretne på United her. Klopp uttalte selv at de må fortjene det. Hvis de ikke kommer til Champions League, bør de først og fremst se seg selv i speilet, mener Langerød.