AVGJORDE: Edinson Cavanis scoring sikret 1–3 og tre bortepoeng for Solskjærs menn. Foto: SHAUN BOTTERILL / X01348

United snudde mot Villa – Solskjær og co. nærmer seg utrolig rekord

(Aston Villa – Manchester United 1–3) Manchester United og Ole Gunnar Solskjær er bare én bortekamp unna og klare det «umulige»; en hel sesong ubeseiret på bortebane.

Av Magnus Gamlem

Publisert: Nå nettopp

Etter seieren over Aston Villa, gjenstår bare bortemøtet med Wolverhampton i siste serierunde.

Ole Gunnar Solskjær og co. har vist mektig borteform over lang tid, og er ubeseiret på 25 kamper på fremmed gress etter søndagens kamp i Birmingham. Trepoengeren mot Dean Smiths menn sender også United ett steg nærmere Arsenals rekord (27) for antall bortekamper på rad uten tap i Premier League.

Bare Preston North End i 1888/89 og Arsenal i både 2001/02 og 03/04 har klart å gå ubeseiret på bortebane gjennom en hel sesong i den engelske toppdivisjonen. Bayern München var den forrige klubben i Europas topp fem største ligaer som klarte det. Det skjedde i 12/13-sesongen.

Det var lite som talte for Villa-seier, i hvert fall statistisk. Ikke siden 1995/96-sesongen hadde de klart å slå Manchester United på eget gress. Siden den gang hadde de rødkledde vært på besøk hele 21 ganger.

Etter en sjansefattig innledning på kampen, smalt det imidlertid fra vertene. Og da smalt det skikkelig. Bertrand Traoré vendte lekent bort Victor Lindelöf i 16-meteren og fulgte opp med et drømmetreff. Ballen seilte perfekt opp i vinkelen, utagbart for Dean Henderson.

Manchester United klarte ikke å sette Emiliano Martínez på de aller største prøvene gjennom de første 45 minuttene. Gjestene slet med å trenge gjennom, men fortsatte jakten etter scoring. Til slutt fikk de betalt.

Douglas Luiz felte Paul Pogba på klønete vis innenfor 16-meteren, og som vanlig gjorde Bruno Fernandes seg klar. For tredje kamp på rad mot Aston Villa, scoret portugiseren fra straffemerket.

Det var Fernandes’ 27. scoring i alle turneringer denne sesongen. Dermed tangerer han Frank Lampards antall fra 2009/10-sesongen.

Fire minutter senere, etter 56 minutter, fullførte Mason Greenwood snuoperasjonen. 19-åringen vendte elegant bort Tyrone Mings og hamret ballen i korthjørnet. Enkelt, men praktfullt fra stortalentet.

JUBEL: Mason Greenwoods scoring snudde oppgjøret til 1–2. Foto: Shaun Botterill / PA Wire

Edinson Cavani erstattet Greenwood før slutt og leverte i samme stil. Et innlegg fra Marcus Rashford fant uruguyaneren i feltet, og som så mange ganger før styrte han ballen i nettet. Dermed tangerte han Solskjær og Javier Hernandez rekord for antall mål scoret som innbytter for Unioted i Premier League. Trioen har alle scoret fem fra benken.

Før slutt ble Ollie Watkins utvist da han fikk sitt andre gule kort for kvelden. Spissen gikk i bakken i 16-meteren - tilsynelatende etter en duell med Dean Henderson - men ble i stedet belønnet med kort for filming.

Et skår i gleden for Manchester United var Harry Maguires skade. Midtstopperen måtte kaste inn årene et kvarter før slutt. Skadeomfanget er foreløpig ukjent.