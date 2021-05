Solskjær og co. nærmer seg utrolig rekord: − Vi viser styrke, moral og kvalitet

(Aston Villa – Manchester United 1–3) Manchester United og Ole Gunnar Solskjær er bare én bortekamp unna og klare det «umulige»; en hel sesong ubeseiret på bortebane.

Av Magnus Gamlem

Etter seieren over Aston Villa, gjenstår bare bortemøtet med Wolverhampton i siste serierunde.

Ole Gunnar Solskjær og co. har vist mektig borteform over lang tid, og er ubeseiret på 25 kamper på fremmed gress etter søndagens kamp i Birmingham. Trepoengeren mot Dean Smiths menn sender også United ett steg nærmere Arsenals rekord (27) for antall bortekamper på rad uten tap i Premier League.

Bare Preston North End i 1888/89 og Arsenal i både 2001/02 og 03/04 har klart å gå ubeseiret på bortebane gjennom en hel sesong i den engelske toppdivisjonen. Bayern München var den forrige klubben i Europas topp fem største ligaer som klarte det. Det skjedde i 12/13-sesongen.

Det var lite som talte for Villa-seier, i hvert fall statistisk. Ikke siden 1995/96-sesongen hadde de klart å slå Manchester United på eget gress i Premier League. Siden den gang hadde de rødkledde vært på besøk hele 21 ganger.

Hjemmelaget tok ledelsen på Villa Park søndag, men United snudde til seier etter tre scoringer i andre omgang.

– Jeg er kjempefornøyd. Vi viser styrke, moral og kvalitet, sier Solskjær til TV 2.

Dette var den tiende gangen denne sesongen «De røde djevlene» har tatt poeng etter å ha havnet under.

– Spillerne lærer og begynner å bli mer rutinert. De stoler på seg selv og måten vi spiller. Vi har kommet i bedre form og holder kampen ut. Jeg er imponert, sier manageren.

– Det er litt av en prestasjon. Vi ønsker ikke å havne under, men det gir oss ekstra kraft til å slå tilbake og vinne, sier Mason Greenwood til BBC.

United seier utsatte Manchester Citys gullfest. Samtidig sikret Solskjærs menn en topp fire-plassering, noe som gir Champions League også neste sesong.

Etter en sjansefattig innledning på kampen, smalt det fra vertene. Og da smalt det skikkelig. Bertrand Traoré vendte lekent bort Victor Lindelöf i 16-meteren og fulgte opp med et drømmetreff. Ballen seilte perfekt opp i vinkelen, utagbart for Dean Henderson.

Manchester United klarte ikke å sette Emiliano Martínez på de aller største prøvene gjennom de første 45 minuttene. Gjestene slet med å trenge gjennom, men fortsatte jakten etter scoring. Til slutt fikk de betalt.

Douglas Luiz felte Paul Pogba på klønete vis innenfor 16-meteren, og som vanlig gjorde Bruno Fernandes seg klar. For tredje kamp på rad mot Aston Villa, scoret portugiseren fra straffemerket.

Det var Fernandes’ 27. scoring i alle turneringer denne sesongen. Dermed tangerer han Frank Lampards antall fra 2009/10-sesongen.

Fire minutter senere, etter 56 minutter, fullførte Mason Greenwood snuoperasjonen. 19-åringen vendte elegant bort Tyrone Mings og hamret ballen i korthjørnet. Enkelt, men praktfullt fra stortalentet.

JUBEL: Mason Greenwoods scoring snudde oppgjøret til 1–2. Foto: Shaun Botterill / PA Wire

Edinson Cavani erstattet Greenwood før slutt og leverte i samme stil. Et innlegg fra Marcus Rashford fant uruguyaneren i feltet, og som så mange ganger før styrte han ballen i nettet. Dermed tangerte han Solskjær og Javier Hernandez rekord for antall mål scoret som innbytter for Unioted i Premier League. Trioen har alle scoret fem fra benken.

Før slutt ble Ollie Watkins utvist da han fikk sitt andre gule kort for kvelden. Spissen gikk i bakken i 16-meteren - tilsynelatende etter en duell med Dean Henderson - men ble i stedet belønnet med kort for filming.

Et skår i gleden for Manchester United var Harry Maguires skade. Midtstopperen måtte kaste inn årene et kvarter før slutt. Skadeomfanget er foreløpig ukjent.