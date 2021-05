OPPGITT: Åge Hareide var ikke fornøyd med publikum på Aspmyra. Foto: Ole Martin Wold

Hareide raste mot Glimt-fansen: − Ufyselig publikum

BODØ/OSLO (VG) (Bodø/Glimt – Rosenborg 2–2) Rosenborg reddet ett poeng mot spillets gang på Aspmyra. Rosenborg-trener Åge Hareide var meget fornøyd med ett poeng, men gikk hardt ut mot hjemmepublikumet etter kampen.

Publisert: Nå nettopp

Oppdateres!

Det er i et intervju med Avisa Nordland at Hareide langet ut. Han ble spurt om han var enig med publikum som ropte at det var et «ran» at RBK fikk med seg ett poeng.

– Skal jeg si deg en ting, de roper så mye stygt fra tribunen at ran er det fineste de kunne sagt. Det var et ufyselig publikum her, det er så få her, så vi hører alt de sier. Det kler ikke bodøværinger å være på den måten, sier han til lokalavisen.

600 tilskuere var på kampen mellom de to topplagene. Hareide understreker at klubben alltid er hyggelig, men at han ikke var fornøyd med å høre det som kom fra tribunen.

Rosenborg-treneren ønsket ikke å si akkurat hva som ble sagt.

– Jeg blir lei av å høre på det. Klubben må ta tak i det og få de til å slutte å skrike. De kan gjerne skrike på oss, men de kan heller heie på sitt eget lag. Jeg bryr meg ikke om det, men jeg blir opprørt.

På flyplassen etter kampen er Hareide ordknapp om hendelsene.

– Jeg har sagt mitt, sier han til VG.