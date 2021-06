Dette betyr et kommersielt samarbeid.

SOM BESTILT: Marcus Rashford har kommet inn som innbytter i alle Englands EM-kamper hittil. Her scorer han for Manchester United i en ligakamp i april. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Rooney før storkampen: − Skreddersydd for Marcus Rashford

Wayne Rooney (35) har tidligere i EM ment at Jack Grealish (25) må starte for England. Mot Tyskland vil han heller se Marcus Rashford (23).

– Selv om jeg tidligere har kjempet for Jack Grealish, ville jeg ikke spilt ham fra start mot Tyskland.

Slik starter Wayne Rooney en av sine spalter i The Times. Tidenes toppscorer for det engelske landslaget skriver spalter for den britiske avisen under mesterskapet.

Før mesterskapet skrev den nåværende Derby-manageren at Grealish måtte starte. Han skryter fortsatt av Aston Villa-spilleren, men når Tyskland står på motsatt banehalvdel på Wembley tirsdag vil han ikke se han.

– Han var en av Englands beste spillere mot Tsjekkia, og det handler ikke om at min mening har endret seg. Jeg tenker bare på hvordan tyskerne spiller. Forskjellig motstand trenger ulik tilnærminger, og tirsdagens kamp er skreddersydd for Marcus Rashford – men ikke for Jack, skriver Rooney.

Manchester United-legenden peker på Tysklands høye og intense press som årsaken.

– Jo flere spillere man har som vil ha ballen i føttene, jo mer kan de presse. Så i stedet for Jack vil jeg se hurtige kanter på begge sider av Harry Kane. Jeg ville angrepet i rommet bak vingbackene deres når de går fremover, og spesielt gitt Mats Hummels problemer med tempo.

– Rashford er ideell for den jobben, med enten Raheem Sterling, Bukayo Saka eller Jadon Sancho på den andre kanten.

VG-tips: England - Tyskland

* England satser på å lage et helt nytt kapittel mellom de to gamle fotball-rivalene. De har i det minste en formkurve som legger litt opp til at de kan kan klare å slå Tyskland i et sluttspill denne gangen. For de har vunnet åtte og spilt uavgjort i én av ni siste kamper.

* Fire av fem siste kamper er vunnet med 1-0. Og det bør gi en viss trygghet i inngangen til kveldens åttedelsfinale.

* Tyskland var på vei ut av EM, men fikk berget et 2-2-resultat mot Ungarn på onsdag. Tyskerne har spilt alle sine tre kamper hittil på hjemmebane i München. Men det er kun i 4-2-triumfen mot Portugal de virkelig har skilt seg ut.

* England har det med å skjelve når de møter Tyskland i et mesterskap. Men det er på tide å begrave dette spøkelset nå. Faktisk er det på overtid å slå Tyskland i et mesterskap - noe de ikke har klart siden VM i 1966.

* At dette ender med uavgjort og straffesparkkonkurranse er ikke helt utenkelig med den historikken som er mellom disse nasjonene. Men vi tror vertene er veldig klare for å vinne ved full tid i kveld.

* Hjemmeoddsen er 2,30, spillestopp er kl. 17.59 og TV2 viser kampen.