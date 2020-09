SUKSESS-DUO: Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth etter storseieren over Nord-Irland mandag. Foto: Paul McErlane

Nå hylles Norge i Europa: – Er det i det hele tatt mulig å stoppe Haaland?

Det begynner å bli noen tiår siden Norges landslag strålte i europeiske medier. Nå skjer det igjen. Særlig Erling Braut Haaland (20) og Alexander Sørloth (24) får mye ros etter 5–1 over Nord-Irland.

– Norge har to ekte måljegere, fastslår Bild – og vinkler saken om alle mandagens Nations League-kamper på Norge.

Selvfølgelig er den tyske avisen ekstra opptatt av Borussia Dortmund-spiller Haaland:

– Haaaaaland!, er innledningen på Bilds artikkel, der de slår fast at jærbuen er i scoringsmodus igjen.

De er naturlig nok også opptatt av Sørloth, fordi han skal være kjøpsobjekt nummer én for tyske RB Leipzig. Trener Julian Nagelsmann har bekreftet interessen.

Norge lekte seg i Nations League mandag kveld:

Svenske Aftonbladet kaller de to norske angrepsessene for «ny superduo» og er opptatt av Norges svenske landslagssjef:

– Lars Lagerbäcks Norge var presset etter tap sist. Da sto en ny superduo fram og fikset 5–1 mot Nord-Irland.

– På benken satt Lars Lagerbäck og nøt og småsmilte av oppvisningen fra sin angrepsduo.

Konkurrenten Expressen siterer C More-eksperten Hanna Marklunds uttalelse om Haaland:

– Hvilket fysisk fenomen han er!

Dagens Nyheter skriver at «målkalas fikk Lagerbäck til å smile i Nord-Irland».

– Det norske fotballandslaget råder over en særdeles kompetent angriperduo, fastslår danske BT, som skriver at Haaland og Sørloth «hygget seg i overbevisende storseier».

Konkurrenten Ekstra Bladet skriver om Haaland:

– Norsk komet bomber videre.

Også franske L’Equipe vinkler sin Nations League-dekning fra mandag kveld mot Norges seier:

– Med to mål var Erland Haaland den store arkitekten bak Norges 5–1, skriver sportsavisen.

Italienske La Gazzetta dello Sport er også imponert og kaller Erling Braut Haalands 2–1 mål for en «rakett», mens spanske Marca fastslår at det var en «oppvisning» av Haaland mot Nord-Irland.

Kjetil Rekdal lot seg også begeistre av Norges spisspar:

Sky Sport kaller Haaland-scoringene for «Masterclass», mens talkSPORT skriver at «Erling Haaland er en av verdens beste spisser, og han beviste det igjen mot Nord-Irland». Som mange andre er de særlig imponert over 2–1-målet, som talkSPORT kaller «en deilig volley».

– Er det i det hele tatt mulig å stoppe Haaland, spør russiske Sport Ekspress, og forteller at Dortmund-spilleren nå har 19 mål på 20 kamper i 2020.

Men aller størst er naturlig nok oppmerksomheten rundt Haaland «hjemme» i Tyskland.

– Haaland-oppvisning begeistrer selv motstanderne, skriver sport.de og siterer Nord-Irland-sjef Ian Baracloughs uttalelse etter kampen om at «Haaland blir ikke solgt for under 100 millioner pund», som altså tilsvarer 1,2 milliarder kroner.

– BVB-spiss Erling Haaland er ikke til å stoppe heller i Nations League, skriver Ruhr Nachrichten, mens sportsmagasinet Kicker fastslår at «takket være dobbel av både Haaland og Sørloth vant Norge helt fortjent 5–1».

