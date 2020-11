Kommentar

Kapteinen - så mye mer enn en leder PÅ banen

Av Knut Espen Svegaarden

BINDET FORPLIKTER: Stefan Johansen har ledet Norge i 26 kamper. Her instruerer han Erling Braut Haaland. Foto: Bjørn S. Delebekk

Da konflikten eskalerte mellom landslagssjefen og spissen på laget - da fikk Stefan Johansen (29) vist hvor viktig det er å ha den rette kapteinen.

Å være landslagskaptein er en ære, en stolthet for alle som har båret bindet rundt armen i en landskamp. Du kan spørre dem alle sammen, og du vil få samme svar fra dem som har gjort det: Et høydepunkt var å være kaptein for Norge.

Rune Bratseth vil for alltid være den som ledet Norge i det første mesterskapet etter 2. verdenskrig, VM i USA 1994. Frode Grodås vil for alltid være «han» som ledet Norge mot Brasil i VM 1998 - og EM 2000 vil for alltid stå der med tre forskjellige kapteiner i de tre kampene: Henning Berg (ble skadet i den første kampen), Bent Skammelsrud og Ståle Solbakken.

De siste 30 årene har Norge egentlig hatt åtte tydelige kapteiner: Rune Bratseth var den opplagte og logiske lederen til Drillo på begynnelsen av 1990-tallet. Han bar bindet på armen i 37 kamper. Da Bratseth ga seg etter VM 1994, gikk båndet naturlig nok til Erik Thorstvedt, den andre veteranen på laget. Han fikk 14 kamper som kaptein - før skader stoppet karrieren hans.

Frode Grodås overtok både bind og hansker fra Thorstvedt, og var Norges kaptein i 26 kamper. Henning Berg ledet Norge i 40 kamper, Martin Andresen i 27, Brede Hangeland i 49, Per Ciljan Skjelbred 19 - før Stefan Johansen nå har ledet Norge 26 ganger.

28 andre spillere har ledet Norge siden 1990. Jan Åge Fjørtoft har flest kamper av «de andre» - 10.

Hva gjør så at en spiller er godt egnet til å være kaptein?

Noen er naturlige ledere, og valget gir seg selv (Bratseth, Berg, Hangeland). De har respekt, er ikke autoritære, men har autoritet. De spiller i en posisjon på banen der de har god oversikt (midtstopper), og de er vokale. Det vil si at de er flinke til å dirigere. Andre får bindet fordi de «står for tur», spesielt hvis det ikke finnes en naturlig lederskikkelse i troppen.

Andre kan få bindet i håp om at de skal «vokse opp» og ta mer ansvar. Internasjonalt har vi noen eksempler på det, Eric Cantona i Manchester United, for eksempel.

Det er enkelt å lede et lag i medgang, vanskeligere i motgang, og er du ikke trygg på plassen din på laget - da kan det bli trøbbel.

Av alle problemene som dukket opp for Per-Mathias Høgmo i hans periode som landslagssjef, skal det ikke undervurderes at Brede Hangeland, den definitive lederen, valgte å gi seg på landslaget rett etter at Høgmo hadde overtatt etter Drillo.

Og da er vi ved de to siste, faste kapteinene - Per Ciljan Skjelbred og Stefan Johansen. Av de 47 kampene de var kaptein i, sto de 90 minutter på banen kun ni ganger. Begge er sentrale midtbanespillere, og klart best i den rollen. Men begge ble skjøvet ut på kant - og byttet ut stort sett hver gang. Skjelbred ga seg til slutt på landslaget.

Johansen står. Og sjefen (Lars Lagerbäck) har ingen intensjon om å bytte ut Johansen, selv om han ikke er den første som får navnet sitt på lagoppstillingen. - En meget god kaptein. Og han forblir det, sa Lagerbäck om Johansen på en pressekonferansen nylig.

«Kapteinen bør være en fast spiller på laget, slik at han/hun har autoritet og troverdighet - og kraft nok - til å få med seg de andre. Hvis han ikke er fast må han være en ekstremt sterk personlighet,» har en tidligere landslagskaptein fortalt meg.

I dag er det de yngste i troppen som peker seg ut som lederne. Kristoffer Ajer og Sander Berge er ledertyper, og det vil ikke overraske meg hvis en av dem leder Norge i den neste kvalifiseringen. Sjansen er nok størst ved bytte av landslagssjef, må jeg legge til.

Folk diskuterer om Stefan Johansen bør være kaptein for Norge. Du ser det i sosiale medier: Johansen er ikke en gang i ligatroppen til Fulham, og han dominerer ikke på landslaget. Sånn tenker mange: Da kan du ikke være kaptein.

Men kapteinsrollen er så mye mer enn å lede et lag ut på banen og velge side, ta imot en vimpel og levere den til materialforvalteren, før kampen starter.

Jeg har lært å kjenne Stefan Johansen som en sterk leder av menn. Han er en trivelig og sosial fyr, og han har evner som har fikk godt bruk for da konflikten mellom landslagssjef Lars Lagerbäck og spissen Alexander Sørloth eskalerte for et par uker siden.

Det var da Johansen viste oss hva som ligger i kapteinsrollen. Han gikk inn og ble fredsmegler. Og i øyeblikket kan det virke som det hjalp, at partene har lagt konflikten bak seg.

For det kapteinen gjør UTENFOR banen er minst like viktig som det han gjør på banen.

Men for å få slutt på diskusjonen så må kapteinen være blant de sikre på laget.

Og der er vi ikke i dag.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

