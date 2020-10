SPILLER LITE: Sommerkjøpet Donny van de Beek har foreløpig kun startet én Premier League-kamp for Ole Gunnar Solskjær. Foto: Oli Scarff / POOL / AFP POOL

Solskjær forsvarer storkjøp: − Ville blitt skuffet hvis noen sa jeg ikke var viktig

Eksperter har vært kritiske til Donny van de Beeks (23) overgang til Manchester United i sommer, men Ole Gunnar Solskjær (47) mener det ikke er noe å bekymre seg for.

For mindre enn 10 minutter siden

Nederlenderen har kun startet én kamp i Premier League siden overgangen fra Ajax i sommer. Han var ikke involvert i det hele tatt mot Chelsea i helgen og fikk skarve to minutter i seieren over PSG tirsdag i forrige uke.

Senest ute med å kritisere overgangen er Nederland-legenden Marco van Basten, som i et intervju med Ziggy Sport har uttalt at «Donny burde ikke dratt til United. Når du er en god spiller, vil du spille hver uke.»

På tirsdagens pressekonferanse før møtet med RB Leipzig onsdag refererte Solskjær i kjent stil til sin egen spillerkarriere for å slå tilbake mot kritikerne.

– Jeg ville blitt skuffet hvis noen sa jeg ikke var viktig i Manchester United, men jeg startet ikke mange kamper. Donny blir veldig, veldig viktig for oss, ikke bekymre dere for det, sier mannen som var kjent som Manchester Uniteds superinnbytter.

Mer alvorlig understreker han:

– Når spillere kommer til et nytt lag og en ny liga, tar det alltid tid å tilpasse seg. Når Donny har spilt, har han spilt veldig bra. Det sier mye om bredden i troppen min at vi ikke trenger å bruke ham i hver kamp. Det sier også alt om våre ambisjoner. Donny kommer til å spille en viktig rolle i år. Jeg vet at han er temaet for øyeblikket, og det er fint for noen spillere og kommentatorer å prøve seg litt, men dere må vite at du ikke trenger å starte de tre første kampene for å være en veldig viktig spiller i troppen.

Midtbanespiller Scott McTominay, som i de siste kampene har bidratt til å holde sommersigneringen på benken, forteller om en positiv nederlender:

– Vi ser ham komme på trening hver dag med et stort smil om munnen. Jeg er så sikker på at Donny blir en viktig brikke i dette laget. Sammen med Alex (Telles) og Edinson (Cavani) har han løftet garderoben.

– Det er ingen grunn til panikk med Donny. La ham tilpasse seg ligaen, sitt nye hus og sesongen, sier McTominay.

Onsdag kveld står Alexander Sørloth og hans RB Leipzig på motsatt banehalvdel. Solskjær fikk ingen spørsmål om sin landsmann, men hintet til at han kommer til å følge ekstra godt med på trønderens lagkamerat Dayot Upamecano, midtstopperen som har blitt koblet til Manchester United de siste månedene.

– Siden han spiller mot oss i morgen, så vet jeg at han er en veldig god spiller. Vi får se ham på nært hold i morgen, sier Solskjær.

Manchester United og RB Leipzig står begge med full pott etter første Champions League-kamp takket være seirer over henholdsvis PSG (2–1) og Istanbul Basaksehir (2–0).

Kampen sendes på Viasport 1 onsdag kveld klokken 21.00.

Publisert: 27.10.20 kl. 15:08