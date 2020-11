MYE MORO: Vålerenga-keeperne Jalen Tompkins (t.v.) og Hannah Seabert ler mye når de er sammen. Foto: Jostein Magnussen

Bestevennene kjemper om samme plass: − Spesielt og underlig

VALLE (VG) De er bestevenninner og tøffe konkurrenter, men det er bare plass til én av dem i målet når Vålerenga kjemper om klubbens første seriegull.

De amerikanske keeperne Jalen Tompkins og Hannah Seabert har skjøttet jobbene sine og bidratt til at Vålerenga bare har ni baklengsmål på 15 kamper (0,6 i snitt).

Mens Hannah sto de syv første seriekampene har Jalen nå stått åtte kamper på rad i Toppserien - og hun har unngått baklengsmål i seks av disse.

– Det er spesielt og litt underlig, men vi har begge valgt å følge våre drømmer, sier Hanna Seabert om den tøffe keeperduellen. Hun er plutselig blitt andrevalget på keeperplassen.

– Jeg skjønte tidlig at Jalen kom til å bli en god venn, og det er ikke noen grunn til å la kampen om keeperplassen stå i veien for det. Det er andre som gjør uttaket. Jalen støttet meg da jeg sto, og nå er det min tur til å gjengjelde. Det er det eneste rette, sier Hannah Seabert.

25-åringen fra California kom til Vålerenga fra danske Fortuna Hjørring i fjor sommer. Jalen Tompkins (23) ble Vålerenga-spiller i februar. De to kjente ikke hverandre fra før. Siden har de holdt sammen i tykt og tynt.

Vennskapet kom godt med når corona-pandemien gjorde det umulig å trene og spille fotball i vår. De amerikanske fotballjentene fryktet plutselig for jobbene sine.

– Det har vært tøft. Når noe fælt hender så er din første reaksjon at du bare vil reise hjem til USA. Det er første gang jeg blir fortalt at det kan du ikke gjøre, for det er ikke tillatt, forteller Seabert om nedstengingen i mars.

– Det var tøft mentalt. Da hjalp det å ha en venninne i nøyaktig samme posisjon når alt blir satt på pause. Du må bare finne litt håp, og det gjorde vi. Nå kan vi spille fotball og trene igjen. Det er jo derfor vi er her.

– Det har vært så bra å ha en sånn støtte og venn i en slik tid, sier keeperkollegaen.

– Hannah tok meg under vingene som en lillesøster og viste meg så mye som har vært godt å ta med seg siden dette er min første jobb i utlandet. Jeg hadde bare fotballen og plutselig ble den tatt fra meg. Det var skremmende, sier Jalen Tompkins.

Hun mener kampen om en plass i førsteelleveren har vært vesentlig for at de begge har tatt nye steg.

– Presser hverandre

– Vi presser hverandre til å bli bedre og prestere. Når du gjør det på trening hver dag, så blir det enklere når du skal ut i kamp. Vi har gjort alt sammen og jobbet som et team. Så har vi et godt forsvar foran oss og en god kjemi i laget.

Det er den kombinasjonen som skal bidra til det første seriemesterskapet for Vålerenga kvinner. Med ett poengs ledelse til Rosenborg og Avaldsnes har Oslo-laget neppe råd til å feile i søndagens toppkamp mot Lillestrøm.

Når VIF løper ut på Intility Arena klokken 16.00 vet de resultatet fra kampen mellom Rosenborg og Avaldsnes som starter allerede klokken 13.00.

Gullduellen i Toppserien med tre kamper igjen 1. Vålerenga (+20) 32 poeng

2. Rosenborg (+15) 31 poeng

3. Avaldsnes (+13) 31 poeng

4. Lillestrøm (+9) 28 poeng Vis mer

