JUBELTREKNING? Molde-trener Erling Moe feirer 2–0-seieren borte mot Hoffenheim torsdag kveld. Foto: RALPH ORLOWSKI / X00960

Molde møter Granada – Solskjærs United møter Milan

Molde satt på flyet fra Tyskland til Spania og var uvitende om at klubben fikk spanske Granada som motstander i Europa Leagues 8-delsfinale. Manchester United får sin gamle stjerne Zlatan Ibrahimovic (39) på besøk på Old Trafford.

Det betyr at Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær ikke får sitt drømmemøte. Han ville gjerne trekke Molde, trolig av både hyggelige og sportslige omstendigheter, men får på papiret langt tøffere motstand:

Serie A-toer Milan og tidligere Manchester United-spiller Zlatan Ibrahimovic står på motsatt halvdel med Old Trafford-oppgjøret først.

Skandinavene krysset aldri sine veier i United: Svensken dro til Los Angeles Galaxy i den amerikanske ligaen i mars 2018, ni måneder før Solskjær erstattet José Mourinho i managerstolen.

Mens Molde var siste lag ut av bollen under trekningen i Sveits fredag ettermiddag, og dermed var spenningen utløst allerede: Den norske Europa League-sensasjonen møter turneringsdebutant Granada med kampen i Spania først.

Det kan forøvrig også skje med returoppgjøret, for hvor Moldes hjemmekamp går, er umulig å fastslå. Men at de får bortekamp først, betyr iallfall at det går mest mulig tid til hjemmekampen – som kan bety at innreiserestriksjonene for toppidrettsutøvere er endret til 18. mars.

Uansett reiser Molde fra bragden i Tyskland til Spania for å fortsette treningsleiren i Benidorm i to nye uker. I «hjemmekampen» mot Hoffenheim leide de Villarreals bane. Den er opptatt nå – siden den spanske klubben selv spiller hjemmekamp mot Dinamo Kiev 18. mars.

Flere nordmenn skal i aksjon i Europa Leagues 8-delsfinale: Andreas Vindheim og Slavia Praha trakk Rangers fra Skottland, ledet av tidligere Liverpool-kaptein Steven Gerrard. Mens Martin Ødegaard og Arsenal reiser til Hellas for å spille mot Olympiakos. Jens Petter Hauge er også Milan-spiller, men er ikke aktuell for United-kampene. Han ble ikke inkludert i klubbens Europa League-tropp til sluttspillet.

Her er trekningen av 8-delsfinalene:

Ajax – Young Boys

Dinamo Kiev – Villarreal

Roma – Shakthar Donetsk

Olympiakos – Arsenal

Dinamo Zagreb – Tottenham

Manchester United – Milan

Slavia Praha – Rangers

Granada – Molde

Laget som er nevnt først, spiller hjemme først. Kampdagene er 11. mars og 18. mars.