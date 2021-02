Leif Hagen var Skeid-supporter på sin hals og etterlater klubben mangfoldige millioner etter hans død i desember. Dette bildet er fra 2002. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Skeid arver titalls millioner fra «Porno-Hagen»

Skeid får økonomisk hjelp fra uventet hold. Leif Hagen, som tjente seg rik gjennom sitt virke i pornobransjen, etterlater klubben et gedigent millionbeløp.

Av NTB

«Porno-Hagen» døde kort tid før jul. I januar ble Skeid kontaktet av bostyreren i Hagens dødsbo og fortalt at Oslo-klubben ville arve flere millioner kroner.

Det skriver Dagsavisen, som erfarer at det skal dreie seg om en arvesum i størrelsesordenen 30 millioner kroner til klubben som holder til i 2. divisjon for menn i norsk fotball.

Skeid, som ikke har spilt på toppnivå siden 1999, ble veldig overrasket over milliongaven.

– Man blir litt satt ut når man får en sånn beskjed. Det er en veldig uvanlig beskjed å få, og ingen i administrasjonen eller styret i Skeid har vært med på noe sånt før. Det betyr selvsagt veldig mye for en klubb som Skeid, sier daglig leder Daniel Holmeide Strand til Dagsavisen.

Ifølge Strand vurderer styret i Skeid å sette opp «et slags oljefond» og bruke pengene til drift av klubben i flere generasjoner fremover.

Leif Hagen anslo i 2019 overfor Aftenposten at han gjennom sitt 78 år lange liv tjente et sted mellom én og to milliarder kroner gjennom pornobransjen.