ZIDANE OG PÉREZ: Florentino Pérez sammen med Real Madrid-manager Zinédine Zidane etter Real Madrids seier i den spanske supercupen i 2020. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Super League-presidenten: − Vi gjør det for å redde fotballen

Real Madrid- og Super League-president Florentino Pérez mener Super League er nødvendig etter store økonomiske tap under coronapandemien.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Pérez er lederen for det nye konseptet Super League, hvor tolv av de største europeiske fotballklubbene står i spissen for å lage en ny, europeisk klubbturnering.

Han begrunner etableringen av Super League med at fotballen må endre seg.

– Fotballen har tapt interesse og du kan se at publikum forsvinner og at noe må gjøres. Vi er alle ruinert. Fotballen er global og disse tolv lagene og noen andre har fans over hele verden. Unge folk er ikke lenger interessert i fotball, sier Pérez ifølge Marca på det populære TV-programmet EL Chiringuito de Jugones.

Han begrunner det med at det yngre publikummet har andre plattformer de bruker til å underholde seg med.

– Når det er behov for endring, så er det alltid folk som går mot det. Vi er en fotballklubb og vi gjør dette for å redde fotballen, som er i et kritisk øyeblikk, sier Pérez, som mener pengene vil dryppe fra de rikeste lagene og ned i systemet.

Pérez anslår at de tolv klubbene i løpet av de siste to årene har tapt fem milliarder euro – rundt 50 milliarder norske kroner – og at Real Madrid alene har tapt 400 millioner euro – rundt 4 milliarder norske kroner.

Videre forteller spanjolen at de snarlig vil gå i dialog med Det europeiske fotballforbundet (UEFA) og Det internasjonale fotballforbundet (FIFA).

– Jeg vet ikke hvorfor de ble så sinte. UEFA jobbet med et annet format først. For det første så forsto jeg det ikke og det vil ikke produsere den nødvendige inntekten for å redde fotballen, sier Pérez, og kaller den økonomiske situasjonen for dramatisk.

UEFA-president Aleksander Čeferin kom tidligere mandag ettermiddag med en klar advarsel til Super League-klubbene.

– Min mening er at klubbene bør utestenges fra alle våre turneringer så fort som mulig. Det samme med spillerne, sa Čeferin ifølge nyhetsbyrået AP.

– Spillerne som deltar i den mulige nye serien, vil bli utelukket fra EM og VM, fortalte Čeferin videre ifølge NTB, og UEFA-presidenten la til at det var som «å spytte i ansiktet på fotballen».

Pérez har på sin side liten tro på at lagene kastes ut. Han mente også at UEFA-presidenten oppførte seg ubehøvlet overfor Juventus-president Andrea Agnelli.

Real Madrid er blant de fire lagene som er igjen i Champions League, hvor PSG er det eneste laget som ikke er blant de tolv klubbene som står bak Super League.

UEFAs nye Champions League-format skal etter planen bli tatt i bruk fra 2024, mens Super League ønsker å starte opp allerede i august.

– Med de inntektene vi får fra Champions League frem til 2024, dør vi alle sammen. Dersom de største dør, vil også de mellomste klubbene og minste klubbene dø, sier Pérez ifølge Viaplays ekspert på spansk fotball, Petter Veland.