SCORING: John Stones jubler etter scoring mot Crystal Palace. Foto: Clive Brunskill / POOL Getty

Endelig smiler lykken til City-stopperen

John Stones spiller midtstopper – men har faktisk scoret flere mål enn han har sluppet inn denne sesongen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Han har scoret to ganger i Premier League og én gang i ligacupen.

Samtidig har Manchester City - med Stones på banen - sluppet inn til sammen to mål; ett i Champions League og ett i Premier League.

Duoen Stones/Rúben Dias har vært som en mur mot motstandernes angripere. I de 11 kampene der disse to har startet sammen, har Manchesters blå ti seirer, ti kamper uten baklengs - og bare ett mål innsluppet.

Midtstopperen har hatt noen vanskelige år med mye skader. Lenge satt han stort sett på benken eller var skadet. Samtidig ble det brudd med barndomskjæresten, Millie (25), som han har en datter sammen med.

– Vi er fortvilet. John var som en sønn, sier Millies mor Mandy, ifølge Daily Mail.

Men på banen går det altså bedre enn på lenge. Pep Guardiola sier ifølge The Athletic:

– Holdningen hans har alltid vært den samme, men vi ser ham lykkeligere og sterkere nå, fordi han er i form. Han er ikke skadet annenhver eller hver tredje uke, og det hjelper mye, sier Manchester City-sjefen.

Stones scoret to ganger da Crystal Palace ble slått 4–0 i serien og én gang da nabo Manchester United ble slått 2–0 i ligacupens semifinale.

– Han har spilt veldig bra, og det gir selvtillit. Hans personlige liv, nå som det er avgjort, er mye bedre, sier Guardiola.

Manageren sa det ikke direkte, men The Athletic tolker som det handlet om samlivsbruddet. Ifølge nettstedet har Stones minst én gang vært utenfor City-troppen på grunn av det som har skjedd på det personlige plan.

– Og innimellom dette har det vært dårlig form og skader. Guardiola følte ganske enkelt at han ikke kunne stole på ham, skriver The Athletic.

Etter at Stones ble skadet i seriepremieren, brukte Guardiola spanjolen Eric Garcia som stopper i kamp nummer to. Det endte med 5–2 tap for Leicester. Siden har det mest vært benken, skade og corona-smitte for ham. Garcias kontrakt går ut til sommeren, og han vil gjerne tilbake til hjembyen Barcelona. Men der er de mest opptatt av å kvitte seg med utgifter, ikke skaffe seg nye.

John Stones brukte sommeren på å analysere sitt eget spill, finne ut hvor det gikk galt, men likevel - som The Athletic skriver - han gjør ikke ting annerledes nå. Det samme sier Guardiola:

– John gjør ikke noe annerledes, det handler bare om selvtillit.

– Mitt eneste råd til ham er han tar vare på det han har nå, måten han lever livet sitt på, kropp og sinn, han må beholde det de neste 10–12 årene, her med meg, uten meg, med andre sjefer.

