Bataljonen støtter Ingebrigtsen: − En satsing vi stiller oss bak

Både supportere og klubben er bekymret for situasjonen til Brann, men stiller seg bak Kåre Ingebrigtsen (55).

Etter søndagens hjemmetap for Odd måtte Ingebrigtsen igjen svare på spørsmål om han ser på seg selv som rett mann til å lede Brann ut av krisen klubben befinner seg i.

– Definitivt! Jeg mener i alle fall det, selv om du helst bør spørre noen andre om akkurat det. Jeg har stor tro på den gjengen her, sa Ingebrigtsen til VG søndag.

– Er Kåre Ingebrigtsen rett mann til å lede Brann ut av dette, daglig leder Vibeke Johannesen?

– Ja! Han og det teamet som er der. Det er ikke noe tema nå, sier Johannesen til VG.

– Samtidig må jeg som klubbleder tenke langsiktig, og ha en konsekvens tankegang. Vi sitter i en situasjon som er krevende for alle involverte.

Statsminister Erna Solberg er misfornøyd med prestasjonene til Brann denne sesongen.

– Det er åpenbart at det ikke fungerer så godt for laget. Så har ikke jeg tenkt å dele ut skylden for det. Det går ikke an å være fornøyd med å ligge nederst, så nå må vi ta oss sammen. Vi må levere bedre resultater enn det vi gjør nå, sier Solberg til VG, som er tydelig på at hun snakker om Brann som «vi».

Selv om statsministeren synes Brann har vært dårlige så langt, tror hun laget holder seg i den øverste divisjonen.

Etter ni kamper ligger Brann helt sist i Eliteserien. Det har bare blitt én seier, minus tolv i målforskjell og fire fattige poeng.

Likevel ser ikke supporterne helsvart på situasjonen.

– Kampen mot Odd var et steg i feil retning, men totalt sett har vi sett fremgang gjennom sesongen. Det er et nytt prosjekt, med en ung spillertropp. Det spilles også mer risikofylt fotball. Det er en satsning vi stiller oss bak, sier Erlend Vågane til VG.

Vågane er styreleder i Bataljonen, Branns supportergruppe. Han forteller at de ikke har diskutert Ingebrigtsens fremtid i klubben.

– Vi har tålmodighet, og aksepterer at det ikke blir gull denne sesongen, sier han.

– Men fire poeng er på ingen måte godt nok. Vi forventer at klubben gjør alt de kan for å finne ut hva som er problemet, og hva som kan gjøres for å få poeng.

Ikke fornøyd

Styreleder i Brann, Birger Grevstad, er langt fra tilfreds med poengfangsten så langt i sesongen.

I slutten av mai fortalte styret at de skulle ha samtaler om Ingebrigtsens fremtid, men ifølge Grevstad har ikke dette blitt gjort.

– Vi har ikke hatt noen spesifikke samtaler, og ikke vurdert om han skal ut. Men det er klart vi er bekymret, og alle skjønner at vi ikke er fornøyd, sier Grevstad til VG.

– Ser du på Ingebrigtsen som rett man til å få Brann ut av dette?

– Jeg vet ikke om det hjelper å skifte trener nå, men at vi snur og vender på alle tuer for å finne ut hvordan vi skal bli bedre, svarer Grevstad.

– Jeg tror det er vanskelig å vite det. Sånn situasjonen er nå må alle steiner snus for å endre trenden, og da burde Ingebrigtsens posisjon være oppe til vurdering, sier kommentator i Bergens Tidende, Anders Pamer, til VG.

Branns kamper denne sesongen Viking 3–1 Brann Brann 0–3 Vålerenga Molde 4–0 Brann Rosenborg 3–2 Brann Brann 1–2 Bodø/Glimt Stabæk 2–0 Brann Brann 3–0 Strømsgodset Sarpsborg 08 0–0 Brann Brann 1–3 Odd Vis mer

Forventet mer

Da Ingebrigtsen ble trener for Brann i august i fjor, snakket han om at det skulle kjempes om gull i sesongen 2021. 26 kamper senere er situasjonen en helt annen.

De 26 kampene Ingebrigtsen har hatt i trenerstolen for Bergens stolthet har ført til fem seire. I snitt har det bare blitt 0,85 poeng i snitt per kamp.

– Alle involverte, inkludert Kåre, hadde forventet å vinne flere fotballkamper, sier Johannesen.

Nå er prat om gullkamp byttet ut med frykt for å rykke ned fra Eliteserien.

– Vi skal få ned snittalderen på spillerstallen, og er nødt til å investere i unge spillere for å utvikle klubben. Men det er ikke for enhver pris. Vi må jo sikre oss de nødvendige poengene, sier Johannesen.