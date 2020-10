FAVORITT: Danske eksperter trekker frem Kjetil Knutsen som en av favorittene til FCK-jobben. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Danske eksperter: Glimt-Knutsen blant favorittene til å erstatte Solbakken

Ifølge danske eksperter er Bodø/Glimts trener Kjetil Knutsen blant favorittene til å ta over den ledige sjefsstolen i FC København. I tillegg trekker de frem en annen Eliteserien-kjenning.

Nå nettopp

Etter en drømmesesong av de sjeldne har Kjetil Knutsen blitt attraktiv på trenermarkedet. Gjennom 20 seriekamper har Bodø/Glimt fortsatt ikke tapt, og i Europa League fulgte de storklubben Milan helt til døren.

Det har danske eksperter lagt merke til, og mener Knutsen nå er blant favorittene til å ta over for Solbakken, som måtte gå fra jobben lørdag.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– En nordmann som i Bodø/Glimt har «rykket» et lag, og dermed også mange spillere. Det kan selvfølgelig København ha bruk for. Han har levert både i hjemlandet og i Europa League, sier Jonas Hebo Rasmussen, som er fotballekspert for Mediano og TV 2 Sport i Danmark, til dansk TV2.

les også Landslagslandskapet ble totalt endret på et drøyt døgn

De har bedt en rekke eksperter rangere tre favoritter til å ta over jobben. Jesper Helmin, tidligere sjefredaktør på fotballnettstedet Bold.dk, mener også Knutsen er blant favorittene. Han rangerer faktisk Glimt-treneren helt øverst på lista over de aktuelle kandidatene.

– Han er en annerledes type fotballtrener, men Kjetil Knutsen står for en attraktiv type fotball som FC København godt kan se i retning av nå, mener Helmin.

Han er den eneste av de fire ekspertene som har uttalt seg til dansk TV 2, som rangerer Knutsen helt øverst. De tre andre har en annen Eliteserie-kjenning på topp, nemlig tidligere Stømsgodset-trener David Nielsen.

Glimts daglige leder Frode Thomassen tar favorittstempelet fra ekspertene med knusende ro.

– Det er en naturlig konsekvens at han er en flott og god trener. Vi er midt i et prosjekt til å utvikle Glimt, og det er det vi driver med. Vi er veldig rolige, forteller Thomassen.

VG har forsøkt å nå Knutsen for en kommentar, men treneren har ikke besvart henvendelsen.

Nielsen, som ifølge ekspertene er den aller største favoritten, spilte i både Brann, Godset og Start, og startet sin trenerkarriere i Norge.

De siste årene har han levert varene i AGF, og tatt klubben mot toppen av ligaen. I fjor havnet de på tredjeplass bak vinner Midtjylland og FC København, med mye mindre ressurser.

– Han blir veldig vanskelig å fri fra AGF, spesielt med deres nåværende suksess. Men han vil kunne gi dem energien og den defensive styrken som FC København har lett etter, sier Hebo Rasmussen.

Nielsen spilte selv over 100 kamper i FC København på slutten av 90-tallet, og TV 2s ekspert Flemming Toft mener det er en fordel for dansken.

– Han kjenner til det såkalte FCK-DNAet, og har forbedret sin CV som trener de siste årene, sier Toft.

Publisert: 11.10.20 kl. 10:33

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 20 18 2 0 69 – 21 48 56 2 Rosenborg 20 11 5 4 40 – 21 19 38 3 Molde 20 12 1 7 48 – 24 24 37 4 Vålerenga 20 10 5 5 33 – 27 6 35 5 Odd 20 11 2 7 37 – 32 5 35 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk