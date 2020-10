MARERITTSYN FOR KEEPERE: En skrubbsulten Erling Braut Haaland setter fart idet Sander Berge mottar ballen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK / VG

Haaland knuser verdens beste spisser: – Veldig respektløs

Når «oksen fra Jæren» starter blindt i bakrom, skjelver forsvarerne. Erling Braut Haaland (20) er best av de beste på sjanseutnyttelse i 2020.

Nå nettopp

Glem Karim Benzema, Jamie Vardy, Lionel Messi og Timo Werner. Den ene stjernespissen etter den andre må se seg knust av mannen som søndag scoret sitt første hat trick for det norske landslaget.

– Det er uvanlig at en så ung spiller har så høy effektivitet, og det gir seg uttrykk i tallene. Det er ingen unge som er i nærheten av ham, sier VGs fotballekspert Tor-Kristian Karlsen, som blant annet har jobbet som sportsdirektør i Monaco og israelske Maccabi Haifa.

Karlsen påpeker at effektivitet vanligvis kommer etter at spillere har passert 22–23 år. Det gjelder ikke Haaland.

Han er brennhet etter sine tre mål mot Romania og seks mål på like mange landskamper. Han har også åpnet Bundesliga med fire mål på tre kamper og dermed fortsatt i samme tempo som i vårsesongen for Borussia Dortmund.

Bak suksessen ligger en unik evne til å gjøre det beste ut av mulighetene som dukker opp. VG har sett på effektiviteten til samtlige spisser i seriekamper i 2020 i de såkalte «topp 5»-ligaene, den engelske, spanske, tyske, italienske og franske.

For spillere med mer enn ti mål ser det slik ut, med tanke på antall mål per avslutning og antall mål per kamp:

I FRONT: Erling Braut Haaland scorer på nær 50 prosent av sjansene sine, og gjør i tillegg mer enn ett mål i snitt pr. 90 minutter. Foto: Sofascore/VG

– Ganske uvanlig

Haaland scorer nesten på annenhver mulighet han får, og med en utnyttelsesprosent på nesten 50 prosent er han i en helt egen klasse. Han er heller ikke langt unna toppen hva angår mål per 90 minutter; der er kun Atalantas Luis Muriel og Bayerns Robert Lewandowski hvassere.

– Han er ekstremt effektivt til tross for at han har en spillestil som går på fart, gjennombruddshissighet, råskap og fysisk styrke. Avslutningsegenskaper er som regel ikke forbundet med de karakteristikkene. Det er ganske uvanlig – spesielt for en så ung spiller. Imponerende tall, slår Karlsen fast.

Men Haaland selv er ikke alltid like fornøyd. Mot Romania kunne han faktisk doblet antallet scoringer dersom han hadde utnyttet flere enorme muligheter.

– Det er kjekt, men samtidig så skulle jeg gjerne hatt flere mål. Jeg håper at jeg i fremtiden kan score på alle sjansene mine, sa Braut Haaland selv til TV 2 etter kampen, da han ble bedt om å karakterisere egen prestasjon.

Lars Lagerbäck maler følgende bilde av hvilke egenskaper som gjør Haaland til det for øyeblikket største marerittet for forsvarsspillere i Fotball-Europa:

– Teknisk er han en bra avslutter, og så er han veldig, veldig rask. Det er de egenskapene som gjør ham.

les også Ødegaard om Haalands jakt på 86 år gammel rekord: – Den skal du ha

– I tillegg har du innstillingen hans. Han er veldig respektløs. Som han selv ofte sier, er det bare å jobbe hardt, og så lenge han beholder den innstillingen, kan han bare bli bedre. Det er en kombinasjon av fysikk, fart, veldig bra teknikk i avslutningene, pluss hans mentalitet. Hadde han tapt noen av de egenskapene, hadde han ikke vært like bra, og det er få forunt å ha så mange egenskaper så velutviklet når man er 20 år, sier Lagerbäck.

Haaland tenker seg ikke om to ganger når en medspiller mottar ballen rettvendt. Da setter han automatisk full fart inn bak forsvarsspillerne i håp om å bli servert, slik han ble av blant andre Martin Ødegaard mot Romania.

Lagkamerat Birger Meling beskriver hemmeligheten bak jærbuens dødelige effektivitet slik:

– Han har en råskap og enorme avslutningsferdigheter. Han er et fysisk beist, så jeg tror ikke det er noe hyggelig å spille mot ham hvis det er plass i bakrom.

– Etter to treningsuker med ham blir det vel en lettelse å møte Kylian Mbappé på fredag?

– Det blir vel samme greia, ler Meling.

Den franske ligaen ble avbrutt som følge av corona, og spillere som PSGs Neymar og Kylian Mbappé har derfor langt færre kamper enn de øvrige toppspissene i Europa. Begge disse har under ti seriemål i dette kalenderåret.

Disse spillerne har også over ti seriemål i 2020, uten å være i nærheten av Haalands effektivitet: Andrea Belotti (Torino), Iago Aspas (Celta Vigo), Raúl García (Athletic Bilbao), Raúl Jiménez (Wolverhampton), Kai Havertz (Bayer Leverkusen/Chelsea), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Danny Ings (Southampton), Fabio Quagliarella (Sampdoria), Michail Antonio (West Ham), Bruno Fernandes (Porto/Manchester United), André Silva (Eintracht Frankfurt), Jhon Córdoba (Köln/Hertha) og Francesco Caputo (Sassuolo).

Publisert: 12.10.20 kl. 22:49