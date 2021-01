Gerrard mot ligagull med Rangers: − Selv de kan ikke kaste bort dette

(Rangers-Celtic 1–0) Steven Gerrard (40) opplevde aldri å bli ligamester som spiller. Nå ligger veien klar mot gull med Rangers etter lørdagens seier i Old Firm.

– Det er tre viktige poeng, jeg er veldig stolt av spillernes innsats. I første omgang var vi ikke oss selv, men i andre var vi best på mange områder. I pausen spurte jeg hvor mye det betød for dem å vinne dette derbyet, sier Gerrard ifølge the Herald.

Det er nå 19 poeng ned til Celtic - som har vunnet de ni siste mesterskapene - på tabellen.

Selv om mestere normalt sett ikke krones i januar måned, var dette en kamp som Celtic måtte vinne - om de fortsatt skulle ha muligheter til å bli ligamestere. Men Gerrard og Rangers har gjort Ibrox til et fort.

Erkerivalen Celtic har ni ligatitler på rad, og derfor er det viktig for Rangers - som gikk konkurs i 2012 - å slå tilbake.

Rangers er ubeseiret i ligaen. De har vunnet 14 kamper på rad og har tapt bare fire av 66 poeng. Tidligere Celtic-spiller Chris Sutton går langt i å tildele Rangers ligagullet.

– Det er over. Bra jobbet av både Steven Gerrard og Rangers, selv de kan ikke kaste bort dette, skriver han på mikrobloggtjenesten Twitter.

Kristoffer Ajers kollega Nir Bitton leverte en god søknad om rødt kort etter en drøy times spill - og israeleren måtte gå rett i garderoben etter et «overfall» på Alfredo Morelos.

– Det røde kortet var et vendepunkt i kampen og det så ut som det bare kom til å bli en vinner etter det, sier Gerrard.

Like etterpå tok Rangers ledelsen 1–0 etter corner. Celtics Callum McGregor var uheldig å rote ballen i eget nett.

HARDE TAK: Kristoffer Ajer blir taklet ulovlig av Rangers’ Glen Kamara. Foto: RUSSELL CHEYNE / X02429

De to største i skotsk fotball møttes i en kamp som trolig ble helt avgjørende for ligamesterskapet. Selv uten tilskuere er Old Firm en fotballbegivenhet.

Det var også en taktisk duell mellom Celtics Neil Lennon og Rangers’ Steven Gerrard. Liverpool-legenden har vært Rangers-sjef siden sommeren 2018. Tidligere denne uken innrømmet han at det er en drøm at han en gang skal kunne lede sitt kjære Liverpool.

– Hadde jeg elsket å være treneren til Liverpool en dag? Er det en drøm? Så klart, sa Gerrard i et intervju med Alan Shearer og The Athletic.

– Det er en klubb som betyr alt for meg, men vi har en av, om ikke den beste manageren i verden. Han har vært helt utrolig siden han kom inn, og suksessen han har levert betyr at Liverpool er i en fantastisk posisjon.