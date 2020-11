TAR GREP: Lise Klaveness opplyser til helsemyndighetene at de vurderer en kraftig innstramming av smitteverntiltakene rundt fotballen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Klaveness ber om «uformelt møte» med Nakstad – slik kan fotballen strammes kraftig inn

Fra og med onsdag kan fotballspillere bli nødt til å belage seg på karantene på «rødt nivå».

VG har fått innsyn i en e-post sendt søndag 22. november fra toppfotballsjef Lise Klaveness til assisterende direktør Espen Rostrup Nakstad og avdelingsdirektør Jakob Lindhave i Helsedirektoratet.

Klaveness åpner med å takke for «god dialog» etter to hendelsesrike uker med avlyste landskamper, nødlandslaget i Wien og fem coronasmittede landslagsspillere.

«Det kunne være nyttig, på et senere tidspunkt, å ta et uformelt møte med dere med det formål å snakke gjennom situasjonene som har vært siste tiden», skriver Klaveness og fortsetter:

«Selv om vi selvsagt brenner for å holde fotballaktivitet i gang som samlingssted for så mange i en vanskelig tid, er det også viktig for NFF å ta et stort og tydelig samfunnsansvar, herunder ved å gå foran som gode eksempler i smittevernsarbeidet.»

Deretter presenteres en rekke forsterkede smitteverntiltak som vurderes for toppfotballen med virkning fra og med onsdag 25. november. Konkurransedirektør Nils Fisketjønn bekreftet mandag til TV 2 at de vurderte «ekstremt inngripende tiltak». VG kan nå presentere disse i detalj.

«For å tilpasse smitteverntiltakene i toppfotballen til nåværende smittesituasjon foreslås det å gjennomføre forsterkede tiltak for 1) hindre at spillere blir smittet når de ikke er sammen med laget og 2) hindre spredning i og mellom lag dersom en spiller blir smittet», heter det i et notat fra Norges Fotballforbund (NFF).

For spillere som er i sesong, altså i Eliteserien, Toppserien og Obos-ligaen, er disse tiltakene foreslått:

Ikke gå på jobb utenom tiden man bruker sammen med laget på trening og i kamp.

Kan gå på skole, men skal sammen med klubb og studiested legge til rette for å unngå nærkontakt

med andre så langt det er mulig.

Ikke ta offentlig transport (med unntak av reise til og fra kamp).

Unngå besøk.

Du kan gå tur, men med godt over 1 meters avstand til andre.

Du kan gjøre helt nødvendige ærender i matbutikk eller apotek.

Barn kan omgås de andre i husstanden som normalt, men hold helst avstand mellom voksne.

De du bor med er ikke i karantene, men voksne i husstanden oppfordres til i størst mulig grad å

holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker til et minimum.

NFF foreslår i tillegg redusert bruk av garderober og styrkerom:

For å redusere risiko for smittespredning innad i lagene skal ikke felles garderober benyttes i forbindelse med trening. Spillerne kommer ferdig skiftet rett på treningsfeltet. Man dusjer som hovedregel hjemme. For spillere med lang reisevei hjem kan medisinsk ansvarlig godkjenne individuell dusjing i garderobe for å unngå sykdom. Klubben må i så fall sørge for godt renhold.

Styrkerom stenges, og treningssenter skal ikke benyttes.

Og ønsker til slutt å forby treningskamper for alle norske klubber:

For å redusere kontakt mellom lagene skal det ikke spilles treningskamper som ikke er forhåndsgodkjent av NFF. Det vil kun tillates treningskamper dersom de er absolutt nødvendige av medisinske eller sportslige årsaker.

