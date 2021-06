2001 01 Julie Blakstad: Supertalent og SUPER-STUDENT

På bordet lå en treårskontrakt med Champions League-finalist Chelsea. Men Julie Blakstad (19) er ikke som alle andre fotballspillere.

– Det er fristende å gripe den sjansen når den kommer, innrømmer jenta fra Ottestad ved Hamar.

I fjor sommer utløp kontrakten med Fart, der hun ble kåret til årets unge spiller i Toppserien til tross for at laget rykket ned. Hun hadde tilbud fra alle relevante klubber i Norge.

Og Chelsea, da. Laget som denne sesongen spilte finale i Champions League.

En treårsavtale ble tilbudt. Julie Blakstad takket nei og valgte Rosenborg i stedet.

Livet handler nemlig ikke bare om fotball: I Trondheim kan Blakstad kombinere livet som fotballspiller med prestisjefulle studier.

Hun går industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU, populært kalt «indøk», ved siden av å være RBKs stjerneskudd, fersk landslagsspiller og omtalt som Norges største talent.

– Det er vel ingen i Premier League som gjør så mye annet enn å dra på trening og spille FIFA etterpå. Men jeg tror jeg er litt for rastløs til å ligge på sofaen i syv-åtte timer hver dag.

Og når jeg er ferdig som fotballspiller, vil jeg jobbe med noe annet. Da er det greit å ha en utdannelse, sier Blakstad.

Indøk krevde 60,7 poeng på førstegangsvitnemålet. Blakstad gikk ut av videregående med «litt over 61».

På vitnemålet står 19 seksere og tre femmere.

– Jeg har jobbet en del med skole gjennom alle år, men jeg merker nå når jeg går på et studie med 150 andre som har jobbet veldig godt, at jeg klarer kanskje ikke å få toppkarakter i alt. Nå må jeg nok lære meg å være fornøyd med å ligge litt midt på karakterskalaen, sier hun.

Hun føler at hun kaster bort dagene hvis det bare blir trening og mat – og trives best under stress.

Dessuten kan det bli litt vel mye fotball hvis hun bare omgås med lagvenninner.

– Jeg vil være med folk som ikke nødvendigvis bare prater om fotball hele tiden, folk med andre interesser. Mange av vennene mine er ikke «fotballfreaks», sier hun.

I fotballmiljøet er hun kjent som stortalentet. Hun som alltid scorer, enten det er i debuten for RBK eller landslaget.

På skolen får hun gå mer i fred. Det liker hun godt.

– Det er deilig å slippe at alt handler om meg. Det er ikke alle på studiet mitt som bryr seg om fotball. Da kan jeg bare få være en i mengden i stedet for å skille meg ut, sier Blakstad.

Fotballfremtiden har hun tenkt lite på:

– Så lenge jeg utvikler meg, tror jeg ikke det er noe feil å være her. Planen min er å være i RBK en stund til, sier supertalentet, som nylig forlenget kontrakten sin med to nye år.

