Pogba: − Jeg har aldri hatt en så vanskelig periode i karrieren min

Paul Pogba (27) har vært inn og ut av Manchester United-laget til Ole Gunnar Solskjær i høst, men på det franske landslaget har han vært en fast brikke og kaller landslaget et «friskt pust».

– Jeg har aldri hatt en så vanskelig periode i karrieren min, sier Pogba i et intervju med RTL, gjengitt av blant andre France Football.

Pogba har kun startet én av de siste fire kampene i Premier League, og er ikke i nærheten av å ha den stjernestatusen i Manchester United mange forventet at han ville få etter at han ble signert fra Juventus i 2016 for 105 millioner euro, det som den gang var den høyeste overgangssummen for en spiller noensinne.

– Han er i en situasjon med klubben sin hvor han ikke være fornøyd, verken med spilletiden eller med posisjonen han spiller i, sier landslagstrener Didier Deschamps på pressekonferanse i forbindelse med landslagssamlingen.

Pogba har levert bra på det franske landslaget, og spilte sammen med Adrien Rabot og N’Golo Kante på midten da det franske laget slo Portugal 1–0 i Lisboa lørdag kveld.

Med det sikret de seg også gruppeseieren i Nations League, før hjemmekampen mot Sverige tirsdag.

Pogba går langt i å hylle den franske troppen, hvor også Manchester United-lagkamerat Anthony Martial er.

– Det franske landslaget er som et friskt pust. Vi gleder oss stort til å komme på samling og er glade for å se hverandre igjen. Det er ikke det samme som i en klubb, sier Pogba, og kaller det hele «magisk».

Deschamps peker på en rekke skader og Pogbas coronasmitte som noe har gjort det vanskelig for ham å finne en god rytme, men han er foreløpig ikke bekymret.

– Når en spiller ikke er komfortabel i klubben sin, er han åpenbart veldig glad for å kunne spille for det franske landslaget, sier Deschamps.

Publisert: 16.11.20 kl. 02:45

