ETTERTRAKTET: Bodø/Glimt-spiss Kasper Junker satte inn 1–0 mot Milan etter et glitrende forarbeid fra Jens Petter Hauge. Foto: DANIELE MASCOLO, REUTERS

Glimt-sjefen om Hauge-bud: – Vi har en god dialog

Daglig leder Frode Thomassen (53) legger ikke skjul på at utenlandske klubber forsøker å kjøpe Jens Petter Hauge (20).

Nå nettopp

– Det har vært konkrete bud på Jens Petter, sier Thomassen – uten å utdype mer.

– Men det skal stemme for Jens Petter og klubben. Vi har en veldig god dialog. Så det vil vi se på sammen, forteller Glimt-sjefen.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Han var selv vitne til 20-åringens oppvisning i 2–3-tapet for Milan fra tribuneplass torsdag kveld, hvor Hauge hadde en målgivende, en vanvittig scoring og tidvis herjet med italienerne. Dagen derpå står Glimts daglige leder utendørs i Milano og venter på en buss som skal hente laget da han prater med VG.

Thomassen forteller om en mektig opplevelse på San Siro, hvor nordlendingene fikk vist seg frem på en positiv måte for hele Europa og Ulrik Saltnes (27) var uhyre nære å ryste Milan på overtid.

– Umiddelbart var man nesten lei seg på vegne av spillerne, klubben, byen og supporterne. Samtidig kjenner man på en stolthet over at man klarer å være så god på en sånn arena mot et så godt lag. Å få den opplevelsen og den utfordringen var veldig godt i forhold til å bygge og utvikle klubben videre, forteller Thomassen til VG.

Bygger klubb

Han har vært med på å bygge opp en klubb som ved inngangen av året sto bunnsolid rystet, både sportslig og økonomisk. Ni måneder senere har Glimt tatt nye, store steg. Og det er slik Thomassen, trener Kjetil Knutsen og sportssjef Aasmund Bjørkan ønsker at det skal fortsette.

Derfor bruker de ikke mye energi på potensielle spillersalg, forteller Thomassen.

– I Norge er det ofte sånn, men vi prøver å ha et vel så stort fokus på det vi skal utvikle. Når vi har vært på et høyt nivå, er det klart det er interesse for spillerne våre, men vi sitter ikke og ser på telefonen vår. Vi skal selvfølgelig ha en bærekraftig og god økonomi, men det aller viktigste er å bygge et godt sportslig produkt som gjør at klubben og norsk fotball kan ta ytterligere steg, forteller Thomassen , før han legger til:

– Vi ønsker å skape nye opplevelser som i går for klubben og byen.

GLIMT-SJEF: Frode Thomassen er daglig leder i klubben. Foto: Mats Torbergsen, NTB

Bekrefter bud

Trener Knutsen og sportssjef Bjørkan fortale nylig VG om hvordan de har jobbet for å skape det historisk gode Glimt-laget. Det handler i korte trekk om en stor satsing på egenutviklede unggutter fra Bodø, spillere med X-faktor og et treningsregime med stor kvalitet i hverdagen.

les også Slik skapte de Glimt-eventyret

Ingen av dem var heller redde for spillersalg. Det er heller ikke Thomassen.

– Noen av spillerne vil kanskje vokse ut og være klar for større oppgaver. Da må vi se på det. Men det er ikke sånn at jeg må skyndte meg hjem til skrivebordet for å selge en spiller nå. Når det kommer store og attraktive klubber, skal vi være med på den reisen også – men hovedproduktet vårt er å utvikle spillere og skape et felles produkt sammen. Men selvfølgelig, det er interesse rundt spillerne våre, sier Thomassen dagen etter «nestenbragden» mot Milan.

Han kan samtidig ikke utelukke at Hauge selges allerede før overgangsvinduet stenger 5. oktober. Ved et eventuelt salg vil en mulig løsning være at Hauge likevel spiller for klubben ut sesongen.

– Utgangspunktet vårt er at vi ikke er i salgsmodus akkurat nå, så endrer ting seg i fotball, men vi skal ha et bærekraftig lag til neste år også.

Selv fortalte Hauge etter Europa League-exiten, hvor han fikk ros av blant andre Milan-sjef Stefano Pioli, at han ser lyst på fremtiden.

– Det er klart at jeg har ambisjoner og drømmer i fotballen. Jeg føler i dag at jeg har vist at jeg kan levere på et høyt-høyt nivå i en enkelt kamp. Det er litt vanskelig å si om jeg er klar for å ta det steget allerede nå eller om jeg må ta et lite mellomsteg, sa Hauge til VG.

VISTE SEG FREM: Ulrik Saltnes, Jens Petter Hauge, Kasper Junker og Sondre Fet i aksjon på San Siro. Foto: DANIELE MASCOLO

Publisert: 25.09.20 kl. 12:41

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 18 16 2 0 65 – 20 45 50 2 Molde 18 11 1 6 46 – 22 24 34 3 Odd 18 11 1 6 32 – 24 8 34 4 Rosenborg 18 9 5 4 34 – 19 15 32 5 Vålerenga 18 9 5 4 29 – 24 5 32 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk