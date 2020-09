PÅ VEI BORT? Gareth Bale på Real Madrid-trening i februar 2019. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Agent bekrefter: Tottenham i samtaler om å hente tilbake Gareth Bale

Gareth Bale (31) kan være på vei fra Real Madrid tilbake til Tottenham. Hans agent bekrefter overfor BBC at de har kontakt med London-klubben. Men ifølge Independent er også Manchester United i bildet.

Waliseren har blitt en stadig mer perifer figur på Santiago Bernabéu i Madrid. Samtidig har han en astronomisk lønn som belaster Real-budsjettet kraftig.

– Gareth elsker fortsatt Spurs, sier hans agent Jonathan Barnett til BBC.

– Vi snakker sammen. Det er der han vil være, fortsetter agenten – og med «vi» mener han altså Tottenham, Real Madrid og Bales folk.

Da Bale gikk fra Tottenham til Real Madrid i 2013 kostet han hele 990 millioner kroner (hvis vi regner med dagens vekselkurs). Det var den gang verdensrekord.

Ifølge BBC er det mest sannsynlig med et utlån, men en permanent overgang kan ikke utelukkes.

Independent skriver at Bale nå er villig til å gå ned på lønnskravet. Avisen hevder at det ligger på 250.000 pund i uken, som tilsvarer 2,9 millioner kroner – og rask hoderegning gjør at vi snakker om snaut 150 mill. kroner i året.

I Real Madrid skal han ifølge britiske medier tjene mer enn dobbelt så mye, nærmere syv mill. kroner i uken.

Real Madrid krever 20 millioner pund (230 millioner kroner) for en overgang, ifølge Independent. Konkurrenten Telegraph skriver at det også er en mulighet for at Dele Alli blir en del av en avtale – der Bale flytter til Madrid og Alli til London.

Manchester United har også blitt linket til Bale, og Independent og Telegraph skriver begge at både Tottenham og United er aktuelle. Men Ole Gunnar Solskjær & co. er først og fremst opptatt av å lande Jadon Sancho fra Borussia Dortmund.

Gareth Bale hadde suksess i sin første sesonger i Real Madrid, og han scoret i Champions League-finalene både i 2014 og 2018 – men etter hvert har han endt ute i kulden. Han var lenge plaget av skader, og har hatt et kjølig forhold til manager Zinédine Zidane.

31-åringen startet bare en La Liga-kamp for Real Madrid sist sesong.

