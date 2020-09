LAGVENNINNER IGJEN: Etter et par måneder på forskjellige lag har Mia (t.v.) og Amanda Enerly (t.h.) begge gått til FFK – gamlelaget til pappa Dagfinn. Foto: PRIVAT

Enerly-tvillingene (16) klare for FFK: – Stas å følge i pappas fotspor

Amanda Enerly følger etter tvillingsøsteren Mia og går på utlån til Fredrikstad. Men ingen av dem får bruke faren Dagfinn Enerlys draktnummer åtte – ennå.

Nå nettopp

Tvillingsøstrene Amanda og Mia Enerly var bare to år gamle da faren Dagfinn ble liggende urørlig på Fredrikstad stadion den 29. oktober 2005. Siden har ikke en Enerly satt sine føtter på en fotballbane ikledd FFK-drakt. Før nå.

– Jeg hadde jo vært like stolt av dem uansett hvor de hadde spilt, men det er litt ekstra spesielt når det er i Fredrikstad, sier Dagfinn Enerly til VG.

15 år har gått siden den raske høyrevingen herjet i FFK-drakten. Nå er det midtstopper Amanda og midtbanespiller Mia som har tatt over stafettpinnen.

FFK-TVILLINGER: Mia Enerly (t.v.) og Amanda Enerly (t.h.) har fått FFK inn med morsmelka. 15 år senere er begge Fredrikstad-spillere. Foto: PRIVAT

Mia har vært i klubben siden i sommer, mens Amanda onsdag meldte låneovergang til Fredrikstad fra naboene Sarpsborg 08. Ettersom covid-19 har satt en stopper for seniorfotballen er det juniorfotball som gjelder for Enerly-tvillingene nå.

VG ringer de to søstrene på vei til bortekamp mot Eidsvold Turn, noe som blir debuten til Amanda i rødt og hvitt.

– Hvordan blir det?

– Det blir gøy. Det er jo spesielt med Fredrikstad. Det er store sko å fylle, sier hun.

Søsteren Mia har dog allerede rukket å debutere for farens gamle lag.

– Det var ganske spesielt. Det var rart å spille i Fredrikstad-drakt, så jeg kjente litt på det. Det er stas å følge i pappas fotspor, sier Mia.

På grunn av fotballstoppen har det ikke blitt mye kamper på de to Fredrikstad-spillerne i år. Amanda har derimot benyttet anledningen til å lage TikTok-videoer med faren.

Se videoene under:

Dagfinn imponerer minst like mye på TikTok som han gjorde med draktnummer åtte i Eliteserien. Og akkurat det tallet betyr fortsatt spesielt mye for 47-åringen. På den venstre leggen har han tatovert et stort åttetall – ved siden av en tegning av sine to døtre.

– Jeg startet jo med «åtter’n» i RBK, og den har fulgt meg på både opp- og nedturer. Og så bor vi på en adresse med nummer åtte... så det er mye åtte i familien ja, sier han.

Og han overdriver ikke. Døtrene har nemlig tatt over kjærligheten for «åtter’n». For damelaget til Ekholt i 3. divisjon har Amanda hatt nr. 88 på ryggen, mens Mia tok nummer 18 etter overgangen til Fredrikstad tidligere i år.

VIL HA PAPPAS DRAKTNUMMER: Dagfinn Enerly (t.h.) hadde draktnummer åtte i Fredrikstad i 2005. Både Mia (t.v. på armen til mamma Mona) og Amanda har lyst på å dra på seg drakten med det samme nummeret, men foreløpig må de ta til takke med 30 og 18. Foto: PRIVAT

Nummer åtte er fredet på FFKs herrelag, men på kvinnesiden er Dagfinn Enerlys gamle draktnummer opptatt.

– Jeg må nesten spørre om å få den altså. Det hadde vært kult. Selvfølgelig hadde jeg valgt nummer åtte om jeg hadde fått muligheten, sier Amanda Enerly, som foreløpig har fått draktnummer 30.

Om ønsket går i oppfyllelse, og en FFK-spiller igjen kan gå ut på gresset med «8 Enerly» bak på drakten en gang i fremtiden, så er det nok få i Plankebyen som kan unngå å bli rørt av synet.

– Hva folk tenker vet jeg ikke, men det er spesielt for meg, ja. Det er det. Det er moro, sier far Enerly.

Publisert: 23.09.20 kl. 19:40