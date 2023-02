Spillerne måtte rydde bamsene inn til sidelinjen.

Besiktas-supportere fylte banen med bamser til støtte for jordskjelvofre

Besiktas-supportere kastet bamser ut på banen før de krevde at Tyrkias regjering skulle gå av under 0-0-kampen mot Antalyaspor søndag.

Bamsekastingen var et tegn på støtte til barna som ble ofre for det brutale jordskjelvet i Tyrkia i begynnelsen av februar.

Samtidig kunne det høres rop på stadion om at den tyrkiske regjeringen burde gå av.

– Regjering, gå av, sang fotballfansen i kor.

Den tyrkiske regjeringen, og spesielt president Recep Tayyip Erdogan, har blitt kritisert for å reagere for tregt og ineffektivt på jordskjelvet, der over 50.000 mennesker mistet livet.

Kritikere har også pekt på at midler som burde gått til katastrofehåndtering i stedet har blitt kanalisert inn i infrastrukturprosjekter som motorveier.

Fenerbahçe-fans uttrykte også sin misnøye med landets regjering forrige uke.

– 20 år med løgner og juks, gå av, sang lagets fans under 4-0-seieren over Konyaspor.

Det er mindre enn tre måneder til det tyrkiske president- og parlamentsvalget, som avholdes 14. mai.

Besiktas-fans har rykte på seg for å være nærmere den tyrkiske opposisjonen enn Recep Tayyip Erdogan og hans koalisjonsregjering.