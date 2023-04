KAMP MOT KLOKKA: Bruno Fernandes har ankeltrøbbel foran storkampen mot Tottenham i Premier League. Her blir portugiseren byttet ut i søndagens FA-cupsemifinal mot Brighton.

Bruno Fernandes usikker til Tottenham-kampen

Manchester United risikerer å klare seg uten midtbanespiller Bruno Fernandes i torsdagens storkamp mot Tottenham.

På en pressekonferanse dagen før Premier League-duellen sier United-manager Erik ten Hag at det er usikkerhet rundt portugiseren.

– Vi må se hvordan det går med ham. Vi vet ikke ennå. Det er et spørsmålstegn, sier nederlenderen.

Ingen andre spillere hos Manchester United er usikre av dem som spilte søndagens FA-cupsemifinale mot Brighton, opplyser United-sjefen videre. Midtstopperen Raphaël Varane er fortsatt ute.

Det har vært bekymring hos United-fansen etter at et Instagram-bilde viste ham på sofaen hjemme med krykker og en beskyttelsesstøvel etter den nevnte Brighton-kampen.

– Det er vanlig at spillerne bruker det (ankelstøvel), at vi beskytter dem. Det er forebyggende. Men det må roe seg ned, og vi så alle at han spilte hele kampen selv om det (skadesituasjonen) skjedde i første omgang. Morgendagen kommer raskt, men vi skal se hva som er mulig, sier ten Hag.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post