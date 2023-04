TABBEKVELD: Keeper David de Gea (t.v.) og midtstopper Harry Maguire måtte ta skyld i hvert sitt baklengsmål da Manchester United røk ut av Europa League.

Ingen gjør flere tabber enn de Gea: − Uforklarlige feil

Manchester United-keeper David de Gea (32) gjør flest feil som fører til baklengsmål av samtlige spillere i Premier League.

Siden starten av forrige sesong har David de Gea gjort feil som fører til baklengsmål fem ganger i alle turneringer. Det viser tall fra VGs statistikktjeneste Sofascore.

Det er flest av både keepere og utespillere i Premier League, likt med Tottenham-målvakt Hugo Lloris.

– For å forsvare ham litt på tabbelisten så kan du som keeper enten involvere deg i lite, stå på streken og gjøre få feil, eller utvide arbeidsområde og både gjøre flere ting riktig for laget, men også flere feil, skriver fotballekspert Lars Tjærnås til VG og fortsetter:

– Han har blitt en keeper som siden han debuterte har utvidet arbeidsområdet sitt, men samtidig gjør han noen uforklarlige feil.

Grafikk: www.sofascore.com

Aftenposten- og Viaplay-ekspert Tjærnås kommentere torsdagens tabbekveld, der Manchester United røk ut av Europa League etter 0–3-tap for Sevilla. Han lot seg langt fra imponere av de Geas prestasjon.

– I går spilte han en elendig kamp, med tabber som ikke skal forekomme på hans nivå, mener Tjærnås.

Han utdyper:

– Baklengsmål nummer én er han medskyldig på grunn av dumt valg med høy risiko. På nummer tre viser han det jeg mener er hans store svakhet: ferdigheter med beina, forteller Tjærnås.

Se målene her:

Manchester United-manager Erik ten Hag fikk naturlig nok spørsmål fra britisk presse etter kampen om prestasjonen til de Gea, og da valgte nederlenderen å skryte av sin sisteskanse.

– Han er keeperen som har holdt nullen flest ganger i Premier League, noe som viser at han er en veldig dyktig keeper, sa ten Hag på pressekonferansen i Sevilla sent torsdag kveld.

Tjærnås mener de Gea enkelt forklart er en gammeldags keepertype:

– Veldig god skuddstopper, eminent rekkevidde, klart bedre i feltarbeidet enn i starten i England. Men for svak med bena både på taktiske valg og teknisk ferdighet.

Slik rangerer de Gea seg i pasningssikkerhet blant Premier League-keeperne denne sesongen:

Grafikk: www.sofascore.com

Fredag skrev flere britiske medier at så mye som 15 spillere kan ende opp med å forlate Manchester United til sommeren, men selv om de Gea er på utgående kontrakt skal ikke spanjolen være blant de på vei ut.

– Manchester United trenger en ny målvakt, og har gjort det en stund. Det gir ingen mening i det hele tatt å tilby ham ny kontrakt. Det er på tide for ham å dra videre, skrev ESPN-spaltist Mark Ogden etter torsdagens kamp.

The Guardian hevder fredag at de Gea blir tilbudt en ny kontrakt, siden ten Hags hovedprioriteter i sommer skal være ny spiss og en bedre midtbane.

Tjærnås tror at ny kontrakt for de Gea handler om to ting:

– Om han er god nok, og riktig type keeper. Skal United under ten Hag spille med stor risiko i igangsettingsspillet må de ha en keeper som er bedre i den delen. Så enkelt, så brutalt, avslutter Tjærnås.

