LIVET SMILER: Kristoffer Velde har imponert i Polen og har følgelig blitt belønnet med en landslagsplass.

Landslagsklare Velde åpner opp om tøff tid: − Fra det verste av det verste til gud i Poznan

SØRENGA (VG) Han ble hetset av fansen og følte seg fryst ut av egen klubb. I mars ble han suspendert som følge av en disputt på trening. Tre måneder senere er alt snudd på hodet for Kristoffer Velde (23).

For etter å ha herjet i Europa for polske Lech Poznan i er 23-åringen både elsket av fansen og tatt ut på A-landslaget for aller første gang.

Dermed var det bare å skrote og endre ferieplanene han hadde lagt med kjæresten.

– Jeg var litt forberedt, men det var gøy da jeg så navnet på papir. Plutselig kom det en telefon. Plutselig var det alvor, sier Kristoffer Velde i møte med VG i en skyggedekket flekk på solfylte Sørenga.

Den fargerike kantspilleren var den store overraskelsen da landslagssjef Ståle Solbakken presenterte troppen som skal spille EM-kvalifiseringskamper mot Skottland og Kypros.

– Velde er en vi har hatt i kikkerten lenge. Han har noe vi mangler, sier Ståle Solbakken – og nevner kantspillerens offensive gjennombruddskraft, én mot én-ferdigheter og fysiske egenskaper.

HØYT OPPE: Kristoffer Velde stortrives i solfylte Oslo i dagene før landslagssamlingen begynner for alvor neste uke.

Samtidig kom landslagssjefen med et lite stikk til 23-åringen.

– Han er bedre den veien den veienfremover enn han er andre veien. Der tar han noen kunstpauser og virker ikke å ha like stort hjerte for det som skal skje defensivt, sier Solbakken.

Akkurat det har Velde tenkt til å motbevise.

– Det trigget meg litt. Jeg har lært å løpe hjemover i Haugesund – og i hvert fall i Polen. Så det skal jeg i hvert fall vise. Jeg håper å gi ham et lite sjokk. Han har kanskje sett de siste kampene når jeg har stått og fisket litt på topp, og delt ut mål og assister, sier Velde med glimt i øyet – før han legger til:

– Jeg har kamper der jeg har løpt mer defensivt enn offensivt, så jeg har det i meg.

Kantspilleren fra Haugesund er imidlertid ikke ukjent med å motbevise kritikere. Denne sesongen fikk han for alvor testet sin mentale styrke.

Denne våren har han herjet for polske Lech Poznan, spesielt i Europa, men også i den polske serien på tampen av sesongen. Også før jul scoret han jevnt og trutt med mål da han fikk sjansen. Men da han kom tilbake fra juleferie, merket han at noe var annerledes.

– Jeg følte at det var noe galt da vi møtte opp på treningsleiren. Til tross for at jeg hadde scoret en del mål det første halvåret, så følte jeg at her er det ikke de samme vibbene som jeg forlot. Den magefølelsen stemte. Jeg ble litt fryst ut og startet ikke de første kampene. Jeg spilte ikke i Europa, for eksempel, sier Velde.

Info Fakta om Kristoffer Velde Født 9. september 1999 (23 år)

Kantspiller for polske Lech Poznan, som ble nummer tre i Ekstraklasa i 2022/23

Ble solgt fra Haugesund i januar i fjor for i overkant av ti millioner kroner.

Står med 16 mål og syv assists på 48 kamper i alle turneringer. På 2679 minutter har han mål eller assist hvert 116. minutt denne sesongen.

Tatt ut på A-landslaget for første gang. Fra før har han to kamper og ett mål fra G18-nivå. Vis mer

Da Lech Poznan slo ut Bodø/Glimt av Conference League, ble det kun ti minutter spilletid på nordmannen.

– Jeg hadde en periode hvor jeg helst skulle ønske at jeg var i en annen klubb, for det eneste jeg vil er egentlig å spille fotball og trives med det. Det ble daglige telefoner til han på siden av meg med litt misnøye, sier Velde – og titter bort på agenten Imad El Hammichi.

GODT MERKET: Tatoveringer illustrerer en sentral del av Kristoffer Veldes identitet.

Etter en uoverensstemmelse på trening ble Velde suspendert av klubben av disiplinære årsaker. Selv beskriver han det som «en liten fillesak».

– Det var ikke store greiene og jeg syntes det var for mye. Jeg betalte boten, gjorde opp for meg og la det bak meg, sier Velde, som ikke vil gå i dybden på hva som skjedde:

– Det som skjer på trening, blir på trening. Uken etter var jeg tilbake og klar til å plukke opp hansken.

Og akkurat det gjorde 23-åringen.

– I kampene mot Fiorentina var jeg plutselig i mitt livs form. Etter det bare fortsatte det. Det er vel den perioden som har fått meg til å bli enda sterkere, sier Velde – og fortsetter:

– Sånne perioder har jeg hatt hele livet. Jeg har kanskje ikke blitt «herset med», men det er lett å ta meg på ting. Jeg får ingenting gratis.

– Hvorfor tror du at det er sånn?

– Jeg er litt synlig og kan bli litt mye av og til. Samtidig jobber jeg alltid hardt for å nå målene mine sakte, men sikkert. Jeg har fått lite gratis, men jeg har alltid motbevist det. Jeg tror det er mange som gnidde seg litt i øynene da jeg kom med på uttaket nå. Det blir som en liten seier for meg å motbevise de som kanskje ikke så det for seg for tre-fire år siden.

Det ble ikke tatt imot med åpne armer da Velde i fjor valgte å feire med å putte fingrene i ørene. I den påfølgende kampen hadde fansen med seg et banner. Der sto det en liste over de siste årenes bomkjøp, hvor Veldes navn var fremtredende.

– Jeg er et følelsesmenneske, og jeg har tatt feil valg, jeg også. Jeg er fortsatt ung. Spillestilen min er litt irriterende. Plutselig får man det ekstraordinære og x-faktoren. Hvis man ikke leverer det, så er man ikke like populær, plutselig. Jeg har fått hard medfart av fansen, men nå har jeg plutselig gått fra å være det verste av det verste til gud i Poznan.

Den polske fansen er kjent for å være tøffe og høylytte. De har også gitt navnet til den ikoniske Poznan-feiringen, hvor fansen snur ryggen til banen mens de hopper og synger.

– De er kule å ha på lag, så er de ikke så kule å ha imot seg. Fotball er følelser og det er det for supporterne også. Det handler om å balansere og gi og ta litt.

I Haugesund gjorde han dette:

Alle landslagsspillerne har fått individuelle opplegg før den offisielle samlingen starter på mandag. Veldes første trening var landslagets pre-camp i Lillestrøm onsdag, hvor ti spillere ti spillereMartin Ødegaard, Sander Berge, Ola Solbakken, Mats Møller Dæhli, Kristian Thorstvedt, Kristoffer Velde, Leo Skiri Østigård og Jørgen Strand Larsen fra A-landslaget, i tillegg til keeperne Kristoffer Klaesson (U21-keeper) og Leander Gunnerød (16-åring fra Stabæk). var til stede.

Kommer han på banen mot Skottland eller Kypros, kan ikke den halvt argentinske 23-åringen ikke lenger velge verdensmesteren som sitt landslag. Uansett er det kun Norge som står i hodet på kanten.

– Jeg har ikke fryktelig stor tilknytning til Argentina, bortsett fra at jeg har familie der. Jeg har alltid holdt med Argentina i mesterskap siden Norge ikke har vært med, men nå skal jeg få være med på jobben med å kanskje få endret det.

Kanskje blir det et møte med Argentina i VM i 2026, slik onkelen hans allerede har begynt å spøke. På spørsmål om hva han har fått av argentinske gener, svarer han:

– I hvert fall temperament. Og teknikk. Jeg har en del av det. Jeg tror jeg har mer derfra enn fra Norge. Jeg er ikke en typisk norsk spiller.

Målet for samlingen er klar.

– Jeg håper på noen minutter. Jeg skal i hvert fall gripe sjansen hvis jeg får den.