HELT: Akor Adams ble helten for Lillestrøm mot Stabæk. Her feirer han med Henrik Skogvold.

Adams herjet med Stabæk – scoret hat trick

(Lillestrøm - Stabæk 3–1) Akor Adams satte ballen i mål tre ganger og sikret LSK tre meget viktige poeng.

LSKs toppscorer startet kampen på strålende vis, og allerede før kvarteret var spilt hadde han satt sitt første.

Mushaga Bakenga utliknet fra straffemerket for Stabæk i første omgang, men fem minutter før slutt fikk LSK og et straffespark for hands etter en VAR-sjekk.

Med Thomas Lehne Olsen ute med skade fikk Adams sjansen fra krittmerket. Der var han sikker, og bredsidet ballen opp i krysset.

På overtid satte Adams ballen i nettet for tredje gang alene med keeper, og sikret tre viktige poeng for hjemmelaget.

Lillestrøm har vært i en meget dårlig flyt de siste ukene.

Tap mot hjemme mot Sarpsborg, tap mot Brann i cupfinalen og ydmykelsen ble komplett i 2. runde i Cupen da de røk mot Ull/Kisa.

Derfor var Adams sitt hat trick meget viktig for LSK for å snu den dårlige formen.

Adams har hjort det til en vane å score på overtid:

Stabæk vant 2-1 over Vålerenga i forrige runde til tross for å ha fått to røde kort. Bærumsklubben måtte greie seg uten Tobias Pachonik og kaptein Fredrik Krogstad i søndagens kamp.

