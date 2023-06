FERDIG I ENGLAND: Ilkay Gundogan ser ut til å nærme seg Barcelona.

Medier: City-kapteinen enig med Barcelona

Erling Braut Haaland og Manchester City ser ut til å miste kapteinen sin.

For flere medier, deriblant The Athletic og overgangsguru Fabrizio Romano, melder at Ilkay Gundogan er enig med Barcelona om en kontrakt.

Tyskerens kontrakt med Manchester City går ut denne sommeren. City får derfor ingen overgangssum for kapteinen sin.

Flere har meldt at City har prøvd å få Gundogan til å forlenge med Manchester-klubben, men nå ser det ut til at han flytter sørover.

32-åringen kom til Manchester City fra Borussia Dortmund i 2016, og har vært en viktig brikke for suksessen til Pep Guardiola.