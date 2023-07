ETTERLYSER HANDLING: Kosovare Asllani ber Zlatan Ibrahimovic og andre herrespillere være bevisst på sitt ansvar som rollemodeller.

Klart svar til Zlatan: − Må innse hvilken plattform de har

Den svenske VM-stjernen Kosovare Asllani (33) ber Zlatan Ibrahimovic (41) og andre mannlige spillere være klar over påvirkningskraften de har – etter superstjernens hyllest av Qatar-VM.

Før VM i New Zealand har Milan-spiller Asllani fått mye mediedekning i hjemlandet.

I et intervju med Aftonbladet rettet hun sterk kritikk mot tidligere klubbkamerat Zlatan Ibrahimovic og hans hyllest av Qatar-VM.

I mars vekket den svenske superstjernen oppsikt da han ga Qatar og mesterskapet «ti av ti poeng» på alle fronter.

Qatar er blitt beskyldt for en rekke brudd på menneskerettigheter, blant annet av Amnesty. Asllani reagerer sterkt på Zlatans «poenggivning»:

– Jeg føler det er så uintelligente sagt. Det å velge å svare slik på en samfunnssak hvor man er i en posisjon til å kunne gjøre en endring i samfunnet, det sier så mye om den det gjelder, sa Asllani i intervjuet med Aftonbladet.

Se situasjonen som vekket oppsikt her:

Asllani har selv spilt for både Paris Saint Germain og Manchester City – klubber som har eiere fra henholdsvis Qatar og De forente arabiske emirater.

På et pressetreff før avreise til VM fikk hun spørsmål om hvordan hun forsvarer sine egne klubbvalg:

– Hva skal jeg si om at jeg har spilt for City og PSG? Hva tjener vi? Like mye som denne telefonen? sier Asllani, før hun ifølge Aftonbladet peker på mobilene som ligger foran seg.

– Det er ingen penger i damefotballen. Det er ikke mulig å sammenligne.

VETERAN: Kosovare Asllani er klar for sitt tredje VM med Sverige. I 2019 ble det en tredjeplass.

33-åringen forklarer at kritikken mot Zlatan handler om mer enn bare Qatar-VM:

– Det jeg mente er at herrespillere må innse hvilken plattform de har. De er i en veldig god posisjon til å påvirke den neste generasjonen. Det er utrolig viktig at de forstår det. Jeg synes de må bruke det ansvaret til å skape forandringer i samfunnet, forklarer Asllani.

Hun mener at Zlatan Ibrahimovic, som tidenes svenske fotballspiller, har et spesielt ansvar som rollemodell.

– Alt han sa, det hørte vi på da jeg var barn. Dersom han sa «den mobilen er dritt», så gikk vi også rundt og sa det samme. Sier du at damefotball er noe dritt, så er det vi får høre fra unge gutter også, sier Asllani.

– Nå generaliserer jeg kanskje, men jeg mener at de fleste herrespillere ikke legger energi på å være kunnskapsrike om andre ting, når de kun får spørsmål om fotball, oppsummerer Asllani.

10 AV 10: Zlatan tilbrakte to dager i Qatar under VM, og ga landet toppkarakter etter besøket. Her avbildet med sjeik Tamim bin Hamad al-Thani.