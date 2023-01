BLID: Ole Sæter trives i varmen på Kanariøyene.

Sæter bekrefter nytt kontraktstilbud fra Rosenborg: − Trives veldig godt her

GRAN CANARIA (VG) Sagaen rundt Ole Sæter (26) fortsetter. Nå har trønderne gitt et nytt tilbud til spissen.

Det bekrefter Sæter selv.

– Jeg tenker veldig lite på det. Hvis Jim (Solbakken) mener at vi bør bli enige, så blir vi enige. Jeg er optimist og trives veldig godt her, sier han til VG.

26-åringen snakket med både Adresseavisen og VG på solfylte Salobre Golf Club etter tirsdagens trening.

I høst sa han nei til kontraktsforlengelse. I midten av desember takket han igjen nei til tilbudet han fikk av Rosenborg.

– Jeg mener at det jeg og Jim har kommet med er helt ok. Egentlig har jeg meldt meg helt ut av det. Fakta er at jeg ikke er hundre prosent sikker selv, sier Sæter.

Kjetil Rekdal får spørsmål av VG om Sæters nye tilbud, uten å avsløre alt for mye.

– Vi har jo alltid sagt at vi vil ha han med videre. Så prøver vi å få til noe innenfor det vi mener er våre rammer, sier Rosenborg-treneren.

– Han hadde et utgangspunkt som var et stykke unna det vi mente var riktig. Men dette er vanlig i forhandlinger. Noen ganger står man langt unna hverandre.

– Er man nærmere forlengelse nå?

– Det kan ikke jeg si noe om. Enten går det, eller så går det ikke. Han er uansett Rosenborg-spiller ut 2023-sesongen, sier han.

Spissen har vært på den samme kontrakten som han signerte da han ankom klubben i januar 2021 fra Ranheim.

Før det har han blant annet spilt for Nardo:

VG er kjent med at det er interesse rundt spissen fra blant annet svensk fotball og MLS, men RBK-sportssjef Mikael Dorsin ser lyst på mulighetene for å beholde spissen.

– Jeg er alltid optimistisk, så får vi se. Ole var veldig bra for oss i fjor og vi vil gjerne ha ham med oss videre, sier han til VG.

– Krever han for mye?

– Det kan jeg ikke kommentere. Sånn er det i forhandlinger. Vi har respekt for hverandre, men så har vi ulike syn på ting. Så får vi håpe at vi finner en løsning som er bra for alle. Gjør man ikke det, så får man bare ønske hverandre lykke til videre.