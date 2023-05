TUNG TID: For både Rosenborg og trener Kjetil Rekdal, her avbildet tidligere i mai.

Rosenborg-spillerne i oppvaskmøte: Ble delt inn i grupper

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal (54) var opprørt og frustrert etter cupavansementet mot 4. divisjonslaget Trygg/Lade onsdag kveld. Torsdag ventet oppvaskmøte for hele troppen.

Rekdal er ikke spesielt snakkesalig om hva som ble sagt på oppvaskmøtet, men forsøker overfor Nidaros å forklare hva de har gjort:

– Vi hadde et veldig godt spillermøte, der en del viktige ting kom på bordet. En del av det måtte vi kanskje tvinge fram også, sier Rekdal og fortsetter:

– Nå er det i hvert fall på bordet og det er en befrielse for da vet vi hva som kan gjøre dette laget betraktelig bedre på kort sikt. Vi har akkurat spilt to solide seriekamper som var godkjent, før det kom en uforklarlig kamp i går.

Onsdag kveld var han i hvert fall forbannet. Rosenborgs 1. runde i cupen kunne blitt en målfest mot 4. divisjonslaget Trygg/Lade.

Det kunne Rekdals menn trengt. De har nemlig slitt stort med å score så langt denne sesongen. Fasiten er syv mål, negativ målforskjell, ni poeng på åtte kamper og en 11. plass på tabellen.

Mot Trygg/Lade ble det i stedet 1–0-seier og en svært sjansefattig andreomgang.

Det fikk altså konsekvenser i Rosenborg dagen derpå.

Adressa skriver at hver og en spiller måtte ta ordet på oppvaskmøtet torsdag og at Rekdal etter møtet konkluderte med at prestasjonen handlet om «mangel på mentalitet, innstilling og forberedelse til kamp».

RBK-KAPTEIN: Markus Henriksen, her avbildet i pressesonen på Lerkendal tidligere denne sesongen.

RBK-kaptein Markus Henriksen benekter overfor Nidaros at det var snakk om et oppvaskmøte, men et møte «der alle snakker om hva de føler».

– Vi delte inn i grupper på tre-fire stykker der alle fikk si hva de følte, vi snakket om egen prestasjon, vi snakket om inngangen og tanker om hva vi kan forbedre i framtiden. Det er tross alt viktig ikke å grave seg ned, vi har en viktig kamp om et par dager, sier Henriksen.

Allerede mandag møter Rosenborg nemlig Brann i Bergen. Henriksen tror møtet var positivt og fungerte som en konstruktiv prat og at alle mennesker har godt av å åpne seg litt.

– Det var en veldig fin setting. Alle lytter. Uansett hva de sier, ingenting er feil. Jeg tror det var rett tidspunkt å ta en slik prat. Jeg håper at dersom noe gnager, er dette en lettelse. Ikke bare i går, for dette har vært en gjenganger.

