Guardiola raser etter Haaland-behandling: − Målet skulle ha stått

MANCHESTER (VG) Manchester City-manager Pep Guardiola (52) kjeftet på seg gult kort etter det annullerte målet til Erling Braut Haaland (22). Nå røper han hvorfor han ble så sint.

Han ser nemlig ingen forskjell på det Manchester City-spissen i den aktuelle duellen og det forsvarsspillerne gjør med den store, sterke spissen.

– Hvis det skal annulleres, så skal all behandling av Erling Haaland være frispark. Målet skulle ha stått. Det beviser at det vi vant på banen tilhører oss. Ingen ga oss noe som helst, freser Pep Guardiola.

Det siste budskapet er det samme svaret som Manchester City-manageren ga da han snakket om jukseanklagene og den mulige straffen klubben kan få dersom de blir dømt for å ha brutt Premier Leagues regelverk.

Men tilbake til den annullerte scoringen: Guardiola er klar på at han mener at Haaland straffes på grunn av størrelsen sin.

– Han scorer fordi han er større. Han er sterkere. Han kom seg i posisjon til det, mener Guardiola.

Se situasjonen her:

For noen kamper siden tok Guardiola et oppgjør med Everton-stopper Yerry Mina for å gjøre ting han kalte «unødvendig».

Han utdypet imidlertid ikke hva det var han reagerte på. Etterpå så Haaland slik ut:

I onsdagens kamp mot Brighton var nordmannen igjen innblandet i tøffe dueller med midtstopperne Jan Paul van Hecke og Levi Colwill.

– Erling har sår på kroppen etter kampen. Hvis det er ulovlig det som han gjør ved målet, så er alt som forsvarere gjør mot Erling Haaland frispark, sier Guardiola.

Ekspertene er imidlertid ikke nødvendigvis enige med Manchester City-sjefen.

– Det er en vanskelig situasjon. Det er Colwill som skaper kontakten først og kjenner hvor Haaland er, så drar Haaland i drakten, kommer seg foran og scorer. Jeg ville ha skreket på frispark, sier den tidligere midtstopperen Danny Gabbidon hos Sky Sports.

– Jeg forstår ikke hvorfor Manchester City er så irriterte. Den ser klar ut, reagerer tidligere Arsenal-spissen Alan Smith.

Hva mener du? Var det riktig å annullere Haalands mål? Ja. Nei. Usikker.

Viaplay-ekspert Nils Johan Semb var til stede på American Express Community Stadium, og svarer slik på spørsmål om Haaland blir urettferdig behandlet av dommerne for å være stor og sterk:

– Det er jo mye holding på ham, og det kan man slå ned på enda tidligere. Han fortjener frispark i en del situasjoner, for det er mye holding på ham fra stopperne. Det er det, sier Semb til VG.

Den tidligere norske landslagssjefen sier seg enig i at det er likheter med John Carew, som også var en stor og sterk spiss som havnet i mange tilsvarende situasjoner.

– Carew fikk mye frispark imot seg og fikk ikke mange frispark som han skulle ha fått. Nå synes jeg Haaland er så hurtig og sterk at han ofte klarer å rive seg løs fra de som holder oppi ham. Han har de ekstreme egenskapene med både kraften og farten, og da rykker han seg ofte løs fra holdingene, sier Semb, som ikke er enig med Guardiola:

– Det handler ikke om å være stor og sterk, for der holder han og tar ordentlig tak i trøyen. I starten er de like gode med litt smådytting og -holding, men så drar han veldig tydelig. Trøyen står jo rett ut, og det er det som blir avgjørende der.

Se alle høydepunktene her:

