FRUSTRERT: Martin Ødegaard skriker ut i frustrasjon etter å ha bommet på en stor sjanse ikke lenge før slutt mot Fulham hjemme på Emirates Stadium lørdag.

Arsenal-profilen om kaptein Ødegaard: − Dere ser det ikke, men han er tøff

LONDON (VG) Han er ledestjerne for et ungt lag. Forventningene er skyhøye og noe helt annet enn for bare ett år siden. Etter sesongens første nedtur hadde Martin Ødegaard (24) én beskjed til resten av laget.

– «At vi skulle gå ut med hodet hevet», sier en svært skuffet Gabriel Martinelli til VG om den norske Arsenal-kapteinens trøstende ord i garderoben lørdag kveld.

Den driblesterke brasilianske kantspilleren likte dårlig – i likhet med resten av laget, trener Mikel Arteta og fansen – å avgi poeng så tidlig. 2–2 hjemme mot Fulham i deres egen storstue var tungt å svelge.

Arsenal-klubblegende Martin Keown sa etter kampen at prestasjoner som mot Fulham kostet klubben ligatittelen i 2022/2023.

Premier League er bare tre runder gammel, men Ødegaard & co. må allerede nå tåle å bli sammenlignet med seg selv.

Sist sesong feiret londonerne nyttår og 18 spilte serierunder bokført med 16 seire og kun to poengtap.

Og den som skal lede Arsenal på banen er Ødegaard.

– For noen kan det være en belastning å være kaptein. Jeg har hatt kapteiner før som har følt for mye press. Men det ser ut som Ødegaard liker, får selvtillit og bruker det ansvaret han har fått på riktig måte, mener Henning Berg – tidligere Premier League-proff og nå trener for Allsvenskan-klubben AIK.

24-åringen gjorde det han kunne lørdag også.

På Emirates-gresset oppildnet Ødegaard fansen, løp mye, skapte en del selv og jaget på lagkompisene for scoring de 83 minuttene han spilte før han ble byttet ut. Likevel endte det med skuffelse.

Denne sesongen er jobben som kaptein trolig enda vanskeligere enn tidligere.

ROSER ØDEGAARD: Henning Berg, her under en pressekonferanse som trener for AIK i Sverige tidligere i år.

For forventningene har skutt i været etter det de leverte i en slags outsider-rolle sist sesong. I tillegg skal Arsenal spille Champions League. Laget er ungt. Arsenals startellever var over tre år yngre i snitt sammenlignet med Fulhams mannskap.

– For noen kan mer ansvar gjøre at de glemmer sitt eget spill og tenker for mye på alle andre. Men Ødegaard finner den balansen, sier Berg.

I et lengre sommerintervju med den spanske avisen Marca var Arsenal-manager Mikel Arteta full av lovord om Ødegaard som ledertype og kaptein.

Spanjolen gjorde Ødegaard, den gangen 23 år, til den nest yngste Arsenal-kapteinen siden Cesc Fàbregas ble det som 21-åring tilbake i 2008.

TAKKET FANSEN: Martin Ødegaard og de andre Arsenal-spillerne tok seg en runde på Emirates Stadium etter sluttsignalet gikk lørdag kveld.

«Det han krever av seg selv er brutalt», var blant ordene Arteta brukte om Ødegaard. Han tok også opp hvordan nordmannen er som ledertype.

At han er ulik de kjente, verbale og fysiske kapteinene på 90- og 2000-tallet som Roy Keane i Manchester United og John Terry i Chelsea.

– Martin er veldig reservert. Men når han snakker, så blir han lyttet til. Han gjør alt som kreves. Han tar vare på seg selv, han bryr seg om andre og gjør dem bedre, sa manageren.

Martinelli avviser inntrykket om at Ødegaard er en stille og rolig kaptein.

– Dere ser det ikke, men han er en tøff fyr. Han er så god på og utenfor banen, sier han.

BOMMET OG BOMMET: Gabriel Martinelli (midten) var god, men scoringen manglet i kampen mot Fulham lørdag på Emirates Stadium.

Henning Berg var ikke kaptein i England mange ganger. Men han forsøker likevel å svare på hvordan det er å ha det ansvaret i en klubb det stilles så store forventninger til.

– Det er en grunn til at han er kaptein. Det handler om kvaliteten hans, han har rett disiplin og forståelse. Han er kanskje ikke den som skriker og roper mest, men han går foran som et godt eksempel, sier Berg og fortsetter:

– Nå tror jeg han bare vokser på den tilliten og det ansvaret han har fått. Å få den rollen i et av verdens beste lag, det gir ham selvtillit og ro. Han virker ikke tynget i det hele tatt, sier Berg.

PS: Arsenal møter Manchester United til storoppgjør i den siste kampen før landslagspausen. Den spilles på Emirates søndag 3. september.

