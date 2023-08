Sverre Nypan høster godord fra mange hold om dagen. Her fra hjemmemøtet med Hearts forrige uke.

Rekdal: − Urovekkende at det er en 16-åring som er frontfiguren for RBK

EDINBURGH (VG) Han hylles i skotsk avis. Nå mener gamletrener Kjetil Rekdal at det er et farevarsel at Sverre Nypan (16) igjen er den som står fram for Rosenborg.

– Han er et enormt talent. Han har en fantastisk karakter og en fantastisk bakgrunn. Veldig fornuftig og seriøs, sier Kjetil Rekdal i VGTV-studio etter kampen mellom Rosenborg og Hearts.

Igjen var det Sverre Nypan som skilte seg ut for Rosenborg. 16-åringen har fått mye ros den siste tiden, etter å ha blitt en sentral spiller tross sin unge alder.

– Han spiller ikke mer Europacup for Rosenborg. Jeg tar det for gitt at RBK ikke blir topp fire. At han blir solgt før neste sommer tar jeg nesten for gitt. Han har dominert treningene i lang tid i Rosenborg, sier Rekdal.

Selv om skotsk presse hadde mer enn nok av jubelscener å velte seg i etter seieren til hjemmelaget torsdag, bruker de også tid på Nypan.

The Herald tar fram de store ordene:

– I årene som kommer vil Hearts-fansen huske prestasjonen til den ukuelige Sverre Nypan. Når han lyser opp Champions League-himmelen for en av kontinentets elitelag, kan man tenke tilbake til den første kampen i Trondheim. 16-åringen styrte showet med fart og kraft, balanse og årvåkenhet. Han var Rosenborgs referansepunkt. En glede å se på, skriver avisen.

Samtidig mener Rekdal det er et farevarsel at det er Nypan som trekkes fram.

– At han er frontfiguren til Rosenborg som 16-åring, det er urovekkende for klubben. Samtidig er det en fantastisk hyllest av en talentfull og god 16-åring, sier Rekdal.

Nypan selv var svært skuffet etter kampen mot Hearts. Likevel tok han seg tid til å reflektere over det å spille europakvalik med Rosenborg i hans alder.

– Det er kult og artig. Jeg har ikke vært med på noe i nærheten i hvert fall, sier Nypan til VG.

Som måtte bruke store deler av fjoråret på å få bukt med skadeproblematikk. Det virker ikke å ha satt ham mye tilbake.

– Det er kult. Det er her jeg skal være. Forhåpentligvis blir det bare flere slike kamper for meg og laget. Vi skal bli enda sterkere og jeg synes vi er på god vei, sier Nypan.

