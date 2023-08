Martin Linnes frelste Molde mot Klaksvik – et steg unna Champions League-drømmen

AKER STADION (VG) (Molde – Klaksvik 2–0, 3–2 sammenlagt) Martin Linnes (31) sto frem som Moldes helt i andre ekstraomgang. Nå venter Champions League-play off mot Galatasaray.

Kortversjonen Molde vant 3–2 over Klaksvik sammenlagt (2–0-seier hjemme, 1–2-tap borte)

Molde skal møte Galatasaray over to kamper. Vinneren får plass i gruppespillet i Champions League

Kristian Eriksen scoret 1–0, mens Martin Linnes avgjorde tirsdag med 2–0. Linnes spilte tidligere i Galatasaray

Hvis Molde taper mot Galatasaray, er de fortsatt sikret plass i Europa League-gruppespillet.

Dette vil være den første gangen et norsk lag kvalifiserer seg til Champions League siden Rosenborg i 2007.

Klaksvik skal nå til playoff om plass i Europa League. Dersom de taper denne, har de alt sikret plass i Conference League. Vis mer

– Det føles spesielt. Det var deilig å se den gå inn, jeg hadde noen andre skudd som ikke satt, sier matchvinner Linnes til VG.

– Jeg må hylle Klaksvik også, de gjør det vanskelig for oss.

En nervepirrende rysare var nemlig på vei mot straffespark-konkurranse da Martin Linnes sendte fullsatte Aker Stadion i lykkerus. Med et velplassert skudd fra 16-meteren i 111. minutt fikk Molde betalt etter klart press i ekstraomgangene.

– Det er bittert, men utrolig stolt av gutta igjen. En fantastisk innsats, men over 120 minutter er det fortjent at Molde vinner, sier Klaksvik-trener Magne Hoseth til VG.

Info Molde – Klaksvik (Færøyene) 2–0 (1–0) e.o., sammenlagt 3–2 10.000 tilskuere Mål: 1–0 Kristian Eriksen (17), 2–0 Martin Linnes (112). Dommer: Nikola Dabanovic, Montenegro. Gult kort: Kristian Eriksen, Erling Knudtzon, Eirik Haugan, Molde, Luc Kassi, Heini Vatnsdal, Vegard Forren, Klaksvík. Molde (3-2-3-2): Jacob Karlstrøm – Eirik Haugan, Martin Bjørnbak (Magnus Grødem fra 90.), Martin Ellingsen (Anders Hagelskjær fra 90.) – Martin Linnes, Kristoffer Haugen – Emil Breivik (Markus Kaasa fra 81.), Sivert Mannsverk, Kristian Eriksen (Benjamin Tiedemann fra 118.) – Magnus Wolff Eikrem (Veton Berisha fra 68.), Ola Brynhildsen (Erling Knudtzon fra 99.). Klaksvík (5-4-1): Jonathan Johansson – Jóannes Danielsen, Odmar Færø (Børge Petersen fra 81.), Heini Vatnsdal, Vegard Forren, René Joensen – Árni Frederiksberg, Deni Pavlovic (Mads Boe Mikkelsen fra 78.), Jákup Andreasen, Claes Kronberg (Patrick da Silva fra 45.) – Luc Kassi (Sivert Gussiås fra 99.). Vis mer

– Følelsen er vanvittig der og da. Det sier litt om jobben Klaksvik gjør også, når vi jubler så mye. Jeg har vanvittig respekt for dem, all ære, sier Moldes Martin Ellingsen.

Molde skal nå møte det tyrkiske storlaget Galatasaray i siste, avgjørende duell om plass i Champions League-gruppespillet. Det vil skje over to kamper: Først i Molde 22/23. august, deretter borte i Istanbul 29/30. august, på Martin Linnes’ gamle hjemmebane fra 2016–2021.

Rosenborg var i 2007 siste norske lag som kvalifiserte seg til Champions League. Taper Molde mot Galatasaray, er de fortsatt sikret plass i Europa League-gruppespillet. Galatasaray har norske Fredrik Midtsjø og store navn som Mauro Icardi, Nicolò Zaniolo, Dries Mertens og Wilfried Zaha i toppen.

Klaksvik skal nå til playoff om plass i Europa League. Taper de den, er de likevel sikret plass i Conference League. Askeladden fra Færøyene, ledet av Magne Hoseth og Daniel Berg Hestad, har sjarmert i Champions League-kvaliken med å slå ut den ungarske storheten Ferencváros og de svenske mesterne Häcken.

TRENERDUELL: Mellom Moldes Erling Moe og Klaksviks Magne Hoseth.

– Vi skal slukke sorgene litt i dag, så skal vi mane på til ny dyst igjen allerede søndag og vi er i playoff til Europa League, sier Hoseth.

Klaksvik yppet seg tirsdag igjen voldsomt mot Molde, som da de vant 2–1 hjemme sist uke.

Molde tok fullstendig kommando mot eventyrlaget fra Færøyene i Champions League-kvalikens tredje runde. Det ble belønnet med 1–0 i 17. minutt etter en stuss fra Kristian Eriksen på første stolpe, servert av Magnus Wolff Eikrems corner. Molde dominerte ut omgangen uten at det ble flere scoringer.

Etter pause var Klaksvik langt mer med og rystet tidvis Molde på fullsatte Aker Stadion. Det var et under at Luc Kassi ikke satte 1–1 i 72. minutt. Han headet utrolig nok i tverrliggeren og ut fra få meter på en flott corner fra Árni Frederiksberg.

Seks minutter senere var Kassi svært nære igjen med et distanseskudd som snittet stolpen.

– All ære til Klaksvik, de har gjort det vanskelig for oss, de er vriene å bryte ned, sier Molde-trener Erling Moe.

Mot slutten av ordinær tid fikk Molde overtaket tilbake, og på overtiden kom en stor dobbeltsjanse: Klaksvik-keeper Nils Jonatan Johansson (som tidligere i år var lei fotball og spilte i norsk 5. divisjon for Majorstuen) måtte gi retur på Sivert Mannsverks volley fra distanse. Den satte Markus Kaasa utenfor, dermed måtte Molde bruke ekstraomgangene til å avgjøre.