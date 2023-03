TILBAKE: Zlatan Ibrahimovic er endelig tilbake etter et langt skadeavbrekk.

Sveriges landslagssjef hinter om Zlatan-comeback

Janne Andersson sier at Zlatan Ibrahimovic er aktuell for å delta i EM-kvalifiseringen for Sverige. Onsdag blir den første troppen tatt ut.

NTB

– Onsdag får du se om han er med eller ikke, sier Andersson til podkasten Lundh, gjengitt av Aftonbladet.

41 år gamle Ibrahimovic var tilbake i aksjon for to uker siden for Milan etter ni måneders skadefravær. Det har blitt to kamper og til sammen 40 minutter fotball på svensken.

Sverige møter Belgia og Aserbajdsjan om halvannen uke. Andersson mener Ibrahimovic fortsatt har noe å bidra med.

– Jeg har tidligere gitt uttrykk for at dersom Zlatan er frisk og rask, selv om han kanskje ikke kan starte kamper, så er den spilleren og personligheten han har vært på samlinger, og det han har vist av engasjement og lederskap, en som kan tilføre laget veldig mye uansett, sier landslagssjefen.

Fjerdeplasserte Milan tar imot Salernitana, med Emil Bohinen, Erik Botheim, mandag kveld.

Ibrahimovic har spilt 121 landskamper og scoret 62 mål.