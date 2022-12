KAOS: Buenos Aires var stappet av jublende argentinere da gullheltene ble hyllet i hovedstaden.

Argentinas parade avbrutt - helikoptere skal ha hentet ut spillerne

Det oppsto kaos i Buenos Aires da folket skulle hylle Lionel Messi og de andre VM-heltene. Spillerne måtte forlate bussen og hentes av helikopter.

NTB

Andreas Hellenes

Anslagsvis fire millioner mennesker var ute i gatene for å få et glimt av Messi og VM-trofeet. Den åpne bussen måtte endre rute fordi den ikke greide å komme fram, og det førte til ytterligere tumulter. Til slutt forlot spillerne bussen og gikk om bord i helikoptere som fløy dem vekk fra kaoset.

– Verdensmestrene flyr over paraderuten i helikoptere fordi det ble umulig å fortsette på bakken som følge av eksplosjonen av allmenn glede, tvitret Gabriela Cerruti, som er talskvinne for presidentembedet.

Millioner av argentinere trengte seg sammen i hovedstadens gater for å hylle spillerne. I en åpen buss skulle VM-troppen kjøres gjennom hovedstaden. Det lå an til en lang ventetid for mange. Det var allerede ved paradens start fullt til trengsel rundt Obelisken, som er i enden av ruten.

Bussens sakte ferd gjennom gatene startet kvart på tolv lokal tid (15.45 norsk tid). Det var anslått at bussen ville bruke åtte timer på å tilbakelegge omtrent 30 kilometer, men etter drøyt fire timer var den langt etter skjema.

FRAKTET BORT MED HELIKOPTER: Argentina-spillere Paulo Dybala (t.v) og Nahuel Molina (t.h).

Kaos i gatene

Buenos Aires har drøyt 15 millioner innbyggere. Myndighetene har gjort tirsdag til nasjonal fridag i anledning VM-triumfen, og et stort antall mennesker inntok gatene for å feire landets tredje VM-tittel i fotball.

Ifølge argentinske medier har tog til hovedstaden vært overfylt tirsdag, og man ble nødt til å stenge både tog- og t-banestasjoner på grunn av de store folkemengdene. Mobilnettverkene fikk også problemer med å tåle belastningen. Det anslås at minst fire millioner mennesker var ute i gatene.

Det ble tidlig kaotiske tilstander rundt bussen, som også hadde en hale av motorsykler og andre tohjulinger. Noen prøvde også å holde følge med bussen til fots.

Ettersom bussen måtte endre rute, fløy ryktene om at folk ventet på feil sted, og det førte til at mange prøvde å ta seg til andre steder. De store folkemengdene som ventet ved Obelisken fikk ikke se annet enn helikoptere som fløy høyt over dem.

