Tidligere justisminister Sally Yates har ledet undersøkelsene rundt overgrep i amerikansk kvinnefotball.

To eiere i amerikansk kvinnefotball trekker seg etter rapport om systematisk misbruk

Merritt Paulson og Arnim Whisler trer til side fra Portland Thorns og Chicago Red Stars etter rapporten om systematisk misbruk i kvinnefotballen i USA.

NTB

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg kan ikke be om unnskyldning nok for vår rolle i en grov systemisk svikt i å beskytte spillernes sikkerhet og feiltrinnene vi gjorde i 2015. Jeg beklager virkelig, sa Paulson i en uttalelse hvor han annonserte sin avgang som beslutningstaker i Thorns.

Topplederne Gavin Wilkinson og Mike Golub vil også tre til side, fortalte han.

Kort tid etter kunngjøringen sa Arnim Whisler, eieren av Chicago Red Stars, at han trekker seg fra styret og overlater den operative kontrollen av klubben til deres lederteam i Chicago.

Både Paulson og Whisler ble navngitt i rapporten om systematisk misbruk.

– Jeg er så dypt lei meg for det spillerne våre opplevde under tiden de tilbrakte i Chicago, sa Whisler, som er anklaget for å ha avvist klager om fornærmende oppførsel i teamet.

Granskningen er gjennomført av den tidligere amerikanske justisministeren Sally Yates og advokatfirmaet King & Spalding. Sammen har de avdekket tilfeller av det som omtales som emosjonelle overgrep og upassende seksuell oppførsel.

I den 172 sider lange rapporten henvises det til et mønster av «seksuelt ladede kommentarer, uønskede seksuelle tilnærmelser og berøring og tvangsmessig seksuell omgang.»