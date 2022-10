SUKSESS UTEN GRENSER: Erling Braut Haaland hylles igjen rundt omkring i Europa.

Reaksjonene etter nytt Haaland-show: − Han er for vill

Med sine to scoringer mot FCK har Erling Braut Haaland scoret 28 mål på bare 22 kamper i Champions League. Et mål med høyre og et med venstre fot mot FC København. Det er «haalandmania» i internasjonal presse.

Publisert: Nå nettopp

«Han treffer, treffer og treffer», skriver tyske Bild etter en ny oppvisning på hjemmebane i Manchester.

«Haaland kannibal», beskriver La Gazetta dello Sport i Italia.

«Fotballverden slutter aldri å fantasere om målrekordene Erling Haaland kan slå», melder spanske Marca.

– Det var hans mål nummer 19 på 12 opptredener for Manchester City, og det er så ufattelig, at selv Pep Guardiola flere ganger vendte seg mot sin stab med måpende ansikt, beskriver danske B. T.s reporter på plass i Manchester.

Info Haalands mål 5 mål på tre Champions League-kamper for Manchester City. 14 mål på åtte Premier League-kamper for Manchester City. 28 mål på på 22 Champions League-kamper for Manchester City, Borussia Dortmund og Salzburg. Vis mer

«Han er for vill», sto det over hele fronten til Ekstra Bladet etter Erling Braut Haalands to scoringer de første 45 minuttene. Den første kom med høyrefoten etter seks minutter og 51 sekunder.

«Det var nemlig alt hva fenomenet Erling Haaland brukte før han brakte hjemmelaget i front.»

Etter 2–0-scoringen skriver Ekstra Bladet:

«Dermed sto det klart at det ville bli en lang kveld i regnet for de københavnske gjester», mens Haaland formelig slikket seg om munnen.

I neste uke er det klart for Haaland-feber i Skandinavia. Manchester City spiller returkampen mot FCK i Parken 12. oktober.

«Dette er bare latterlig. Hvor mange mål skal han score denne sesongen», skriver BBC-journalisten Simon Stone på Twitter.

Tidligere England-spiss Peter Crouch sier til BT Sports at statistikken til Haaland er «latterlig». Crouch ville ha mer Haaland. Men nordmannen gikk i dusjen halvveis.

«Vi var alle skuffet. Det var jo det vi kom for. Vi ville at Erling Haaland skulle score et nytt hat trick.»

«Den eneste mannen som kunne nekte ham et hat trick var Guardiola ved å dra av banen halvveis», skriver Sky Sports.

«Jeg er sikker på at det lå flere mål i denne kampen for Erling Haaland. Men han vet at City ønsker å holde ham frisk. Jeg er sikker på at han gjerne skulle ha fortsatt ute på banen, men Cole Palmer kom på og hans spilte bra. Haaland holder seg i form og kan ta dem til Champion League-tittelen», mener ekspert Owen Hargreaves som har spilt for både Manchester City og United.

– Erling Braut Haaland kan ikke slutte å gjøre mål, skriver svenske Aftonbladet.

«Han trenger ikke mange sjanser, ikke engang hele sjanser for å nette», sier svenske C Mores ekspert, Lena Sundqvist, ifølge Expressen.

Lokalavisen Manchester Evening News gir Haaland 8 på sin børs. Bare City-kaptein Ilkay Gündogan fikk mer med 9.

«To mål på 45 minutter uten å svette. Den nye normalen», skriver avisens City-ekspert Simon Bajkowski.