TUNG KVELD: Frida Maanum og de andre norske kvinnene måtte se Brasil juble for scoring gang på gang.

Norge sjanseløse mot Brasil: − Rått parti

ULLEVAAL (VG) (Norge – Brasil 1–4) Norge fikk kjørt seg da Hege Riises landslag startet VM-oppladningen mot Brasil.

Etter sommerens fiasko-EM for de norske kvinnene, har landslagssjef Hege Riise fortalt at de ønsker tøffere motstand frem mot neste VM i Australia og New Zealand sommeren 2023.

– Vi var ute etter referanser på et høyere nivå. Det fikk vi så det holder, sier Hege Riise til NRK.

– I vårt stress blir det for mange feilpasninger, mener Riise som hadde håpet på et bedre resultatet.

Det startet med privatlandskamp mot Brasil – som er nummer ni på verdensrankingen – fredag kveld, der Norge fikk det vanskelig på Ullevaal-matten.

Sommerens Copa América-mestere tok kontroll fra start og ga seg ikke før det sto 4–1.

– Dette er rått parti, kommenterte NRK-ekspert Carl-Erik Torp etter brasilianernes fjerde scoring.

– Vi ser hvor listen ligger. Vi må heve oss og komme oss opp dit, sier landslagsspiller Tuva Hansen.

For midtstopper Maren Mjelde ble det en tøff kveld i forsvaret.

– Det er ikke et pent siffer, men vi blir hardt straffet. Vi må erkjenne at vi møter en bedre motstander i dag, og så er det viktig å få slike opplevelser. Det er et lag vi ikke er vant til å møte, de er veldig gode teknisk og én-mot-én. Vi må få referanser på hvor listen ligger, for vi har bedt om å møte bedre motstandere, sier hun.

– Vi trenger det for å ta nye steg. Man kan ta med seg det hjem og øve, sier hennes lagvenninne i Chelsea Guro Reiten.

Spesielt det første snaue kvarteret var det et voldsomt press fra sør-amerikanerne, men Norge klarte å ri av stormen.

Brasil fortsatte presset, men debutant Sunniva Skoglund i Norge-buret holdt stand på mesterlig vis frem til det smalt like før pause.

Beatriz Zanaretto mottok ballen i Norge-feltet, før hun la den perfekt igjen til Adriana. Kantspilleren, som til daglig spiller for Corinthians i hjemlandet, plasserte ballen sikkert i det venstre hjørnet.

Info VG-børsen Norge (4–3–3): Sunniva Skoglund – 6

Anja Sønstevold – 4

Maren Mjelde − 4

Kristine Bjørdal Leine – for kort spilletid

Tuva Hansen – 6

Frida Maanum – 4

Ingrid Syrstad Engen – 3

Guro Reiten – 4

Elisabeth Terland – 3

Celin Bizet Ildhusøy – 5

Anna Jøsendal −3 Innbytter med nok spilletid til poeng: Mathilde Hauge Harviken − 4 Vis mer

Like etter pause gjorde Beatriz alt selv. Spissen forserte oppover Norges banehalvdel før hun upresset kunne skyte da hun nærmet seg sekstenmeteren. Skuddet suste i det lengste hjørnet, og Brasil kunne juble for 2–0.

Da hadde Norge til gode å skape en målsjanse, men like etter svarte Riises kvinner.

Et hjørnespark fra Guro Reiten ble løftet mot innbytter Mathilde Hauge Harviken. Ballen gikk videre fra hennes duell og ned i beina til Celin Bizet Ildhusøy som satte inn sitt femte landslagsmål.

NORSK JUBEL: Celin Bizet Ildhusøy jubler etter sin redusering.

Det skulle imidlertid ikke ta lang tid før Brasil økte ledelsen igjen. Etter klabb og babb på et hjørnespark fikk Beatriz dratt seg fri og banket ballen opp i nettaket. Med det noterte hun seg for sitt andre mål på fem minutter, og sitt tredje målpoeng totalt.

– Det var tøff læring, sier Tottenham-spilleren til NRK.

Etter en heseblesende åpning på den andre omgangen roet tempo seg noe ned etter hvert, med Brasil som det styrende laget. Et drøyt kvarter kom også gjestenes fjerde scoring denne oktoberkvelden.

Etter vedvarende trykk fikk Jaqueline ballen på bakerste og satte inn 4–1.

– En kamp vi aldri fikk kontroll på, sier kaptein Maren Mjelde.

– Ikke god nok prestasjon mot et bedre lag, legger hun til og påpeker at Brasil ikke er verdens beste lag.

Dermed var Norges verste tap mot Brasil tangert. Norge tapte også 1–4 i VM 2003. Da var både nåværende landslagssjef Hege Riise og assistent Monica Knudsen på banen.

Tirsdag fortsetter Riises oppladning mot VM når Nederland venter borte. Sist man møtte nederlenderne i juni 2021 ble det 0–7-tap, da under Martin Sjögren.