1 / 3 forrige neste fullskjerm

Ærlige Depay fikk van Gaal-refs – så jublet Nederland sammen

DOHA (VG) (Nederland-USA 3–1) Stjernespiller Memphis Depay (28) avsluttet et historisk nederlandsk angrep – og jublet med mannen han ikke foretrekker som spisspartner.

Etter en underholdende og sjanserik åttedelsfinale – med en liten tvist av nerve etter Haji Wrights ville 1–2-redusering – sikret Nederland kvartfinaleplass med 3–1-seier over USA.

Scoringer av Memphis Depay og den herlige backduoen Daley Blind (mål og målgivende) og Denzel Dumfries (mål og målgivende) gjør at Nederland møter enten Argentina eller Australia fredag.

Depays 1–0-scoring kom etter 20 pasninger i laget, det meste som er registrert for et Nederland-mål i et VM, ifølge Opta.

Manchester United-aktuelle Cody Gakpo var den kanskje fremste gratulanten, og de to gjorde også en felles gest der de puttet fingrene i ørene – uvisst av hvilke grunn.

Men kanskje var det en reaksjon etter Memphis Depays «brutale» ærlighet etter Qatar-kampen tirsdag. Da var 28-åringen tydelig på hvem han foretrakk som spisspartner.

– Jeg klikker godt med med ham (Gakpo), men jeg tror jeg foretrekker Steven Bergwijn, sa Depay til De Telegraaf og begrunnet det blant annet med at Bergwijn er bedre til å holde på ballen.

Da hadde Depay, som kom skadeplaget til VM, nettopp startet kampen med Gakpo, som altså scoret i alle tre gruppespillkampene.

Nederlands karismatiske leder Louis van Gaal måtte begynne å kludre litt med brannslukningsapparatet.

– Det skjer at spillerne sier meningene sine, men om det er fornuftig eller ikke – det er en annen sak. Alle har sin egen mening, spesielt i Nederland, uttalte van Gaal.

Han viste hvem som bestemmer, og startet selvfølgelige med Depay og Gakpo mot USA. De to så ut til å trives godt i hverandres selskap.

Info VG-BØRSEN NEDERLAND-USA Nederland (3-4-1-2): Andries Noppert 7 Jurrien Timber 5

Virgil van Dijk 7

Nathan Aké 7 Denzel Dumfries 9 BB

Marten de Roon 5

(Teun Koopmeiners) 6

Frenkie de Jong 5

Daley Blind 7 Davy Klaassen 5

(Steven Bergwijn) 6

Cody Gakpo 8 Memphis Depay 7 USA (4-3-3): Matt Turner 6 Sergino Dest 5

Walker Zimmerman 4

Tim Ream 4

Antonee Robinson 6 Weston McKennie 5

Tyler Adams 5

Yunus Musah 5 Timothy Weah 5

Jesus Ferreira 3

(Giovanni Reyna) 5

Christian Pulisic 5 Vurdert av Knut Espen Svegaarden Vis mer

Oranje var i ekstase på Khalifa International Stadium, og strålte kameratskap og glede – ikke minst da veteranen Daley Blind gjorde 2–0 og løp straka vegen mot den nederlandske benken.

Der kastet «alle» seg over hverandre, og dannet en herlig haug som muligens symboliserer et samhold Nederland ikke alltid har vært kjent for.

Blind er sammen med van Gaal og Depay igjen fra Nederlands bronslag i 2014 – og både Blind (hjertetrøbbel) og van Gaal (friskmeldt etter prostatakreft) har siden hatt tøffe helsemessige utfordringer.

Louis van Gaal har hele tiden insistert på og uttalt at Nederland kan vinne VM, selv uten spillere som kan måle seg med de beste nasjonene.

VG oppdaterer saken.