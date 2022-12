Kommentar

Bare én ting kan stoppe Infantino

Belgias utenriksminister Hadja Lahbib markerte med regnbuekapteinsbind da hun møtte Gianni Infantino. Men på banen har truslene fra FIFA så langt fungert.

Europeisk motstand kan ikke forandre FIFA, men det kan sponsormakten gjøre.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Gianni Infantino fikk kjeft i åpningen av VM, men inntil videre fremstår posisjonen hans urokkelig i internasjonal fotball.

Trolig er det bare ett språk som kunne skremt mannen som snakker tysk, engelsk, spansk, italiensk, arabisk, portugisisk og fransk.

Pengenes språk.

Sponsorenes valuta.

Gianni Infantino skal selv ha involvert seg i å få den italienske banestormeren raskt ut av varetekt.

Dersom de store kommersielle samarbeidspartnerne virkelig hadde fått nok av FIFAs omdømmeødeleggende atferd, kunne det faktisk utgjort en forskjell.

Akkurat nå kan man jo undres på om det oppleves som et sjakktrekk å ha gått forretningsmessig til sengs med en organisasjon som får så mye negativ omtale.

VISA, Coca-Cola, Hyundai, Adidas, McDonald’s, Budweiser og resten av de største sponsorene har jo ikke lagt store penger på bordet bare for å greie med FIFA, eller fordi fotballinteressen til toppsjefene er så enorm.

Her hilser Gianni Infantino på Qatars emir Tamim bin Hamad Al Thani foran åpningskampen i VM.

De hyperkommersielle selskapene har gjort det fordi de mener det er en god business-idé å ha navnet sitt assosiert til VM.

Men er det tilfellet slik dette mesterskapet er? Rammes også sponsorene av at FIFAs sanne ansikt er blitt såpas tydelig eksponert? Eller blåser alt over når det sportslige overtar fokuset.

Selv om det er vanskelig å vite hva som skyldes hva, var det interessant å lese NRKs artikkel om fremvisning av Infantino på TV, men ikke på storskjermer på stadion.

Her til lands er det paradoksalt å se hvor lavt VM-sponsorene velger å ligge rundt sin egen investering. Normalt skulle jo effekten av et sponsorat blitt maksimalisert midt under mesterskapet.

Det hadde vært ytterst interessant å være flue på veggen på en del utvalgte styrerom når VM-sponsing har vært tema.

Migrantarbeiderne slipper inn inn i de vanlige fansonene, men feirer VM på et cricketstadion i Industrial Zone.

I hvilken grad opplever sponsorene at de får valuta for pengene på den internasjonale arenaen? Hvordan ble Infantino usammenhengende monolog mottatt der? Er den type atferd motiverende for å tegne nye kontrakter i fremtiden?

Spennende blir det også å se hvordan Budweiser velger å forholde seg til FIFA fremover. Når en ølprodusent nektes å selge hovedproduktet sitt, og får beskjed om det noen sekunder på tolv, er det nesten rart om vi ikke får et ordentlig etterspill.

Når VM skal oppsummeres blir det garantert nye festtaler, men det er litt merkelig om FIFA som produkt ikke får svekket økonomisk markedsverdi av all viraken. I tilfelle er det relevant hvordan det eventuelt rokker ved Infantino, som har brukt mye penger i organisasjonen han kommer til å bli gjenvalgt til leder av.

Det kommer til å skje helt uten drama på kongressen i Rwanda, fordi fristen er ute uten motkandidat. At en håndfull europeiske land ikke støtter Infantino bryr han seg neppe nevneverdig mye om, all den tid han har stålkontroll på en overveldende majoritet.

Med «one country, one vote»-systemet er det ikke så vrient å konservere makt. Og Infantino er åpenbart dyktig på å posisjonere seg selv. Å snakke om Lise Klaveness som FIFA-utfordrer er selvsagt en besnærende tanke, men det er per i dag helt urealistisk å få utfordret Infantino den politiske veien.

Etter en kaotisk innledning på verdensmesterskapet, ser den mektige presidenten ut til å få VM inn i sitt spor.

Dag for dag blir de utenomsportslige spørsmålene færre, parallelt med at Qatar 2022 setter seg som turnering.

Men selv om FIFA inntil videre har lykkes med å true seg ut av en knipe, er det ikke glemt hvordan organisasjonen forholder seg til ytringsfrihet.

Og det er ingen selvfølge at sponsorer liker å bli assosiert med den typen atferd.