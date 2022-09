GÅR I SORT: Kjetil Rekdal spør seg om hvem som kom opp med alternativet om å skrote fotball-NM for 2023.

Rekdal raser mot NFFs cupforslag: − Det er uhørt

Kjetil Rekdal mener Norges Fotballforbund ikke har ett argument for å avlyse cupen neste år. Nær samtlige 32 toppklubber i Norge støtter Rosenborg-treneren, men i Bodø/Glimt og Molde sitter man på foreløpig på gjerdet.

Publisert: Nå nettopp

– Å komme på en idé om å skrote cupen er totalt uforståelig. Å ta vekk en konkurranse for at det kan bli tøft kampprogram for enkelte lag, er en merkelig å ha som alternativ. Vi må huske på breddefotballen her. For dem er cupen inntektskilder og happenings, prosederer Rekdal, som knapt kunne tro det han leste i VG fredag.

Der kom det frem at trang terminliste og etterdønninger av coronapandemien vanskeliggjør å få gjennomført norgesmesterskapet i fotball for 2023. Årets utgave har bare spilt tre av syv runder, og de fire siste (inkludert cupfinalen) må dermed spilles på våren i 2023.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Det betyr flere kamper på høsten 2023, og Norges Fotballforbund ser på flere alternativer på hva som skjer med neste års cup. Beslutningen blir tatt rundt NFFs styrebord i midten av oktober.

Ett av alternativene, bekreftet av konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF, var å avlyse hele cupen for 2023. Skulle det skje, vil det bare ha blitt spilt én cupfinale i Norge på fire sesonger mellom 2020 og 2023.

– Det er uhørt, for å si det rett ut, tordner Rosenborg-treneren – som har fire cupmesterskap på fire cupfinaler som spiller for Molde og trener for Aalesund (2) og Vålerenga.

Cupspill i 2023 vil gi hardest belastning for klubber som eventuelt spiller seg inn i europacupene. Rekdal anslår at det kanskje vil gjelde null, én eller to klubber og mener det ikke kan hensyntas. Også om hans eget Rosenborg sikrer en topplassering i år og spiller seg tilbake i Europa neste høst.

– Vi ønsker å være med, og da får du betale prisen. Å gå tilbake til det som skjedde med Aalesund og Glimt i vinter, var flaut. Det hadde aldri skjedd med mitt lag. Jeg hadde ikke tatt avansement på walkover. Aldri i livet. Da hadde jeg spilt med redusert mannskap, garanterer Rekdal – og sikter til den omstridte NFF-håndteringen av Bodø/Glimts cupkamp mot Aalesund i vinter.

– Tror du at du endrer mening når du ser hvor trang terminlisten blir neste høst?

– Nei! Absolutt ikke. Det er to mesterskap i Norge: Serien og cupen. Vi kan ikke velge bort en av dem. Vi må ha nok lag og nok kamper. Blir det et problem, får vi heller kutte antall lag i Eliteserien. Vi får forholde oss til at det blir tøft kampprogram. Det koster å være med i toppen. Klubbene det gjelder, får heller stille med redusert lag. Disse har 25 mann i stallen, sier Rosenborg-treneren.

– Du er gift med NFFs visepresident – du bør kanskje si dette til henne også?

– Jeg aner ikke hva som foregår i NFFs styremøter, svarer ektemannen til Ane Guro Skaare-Rekdal.

Ifølge Rosenborg-treneren er det «kraftig enighet» i Fotball-Norge om at cupen skal tilbake i ordinær form i 2023.

– Vi har ingen meningsmåling på det, svarte administrerende direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball, interesseorganisasjonen til klubbene i Eliteserien og Obosligaen, på spørsmål om noen av hans medlemsklubber ikke ønsket å spille cup i 2023.

VG har derimot hentet inn ferske tall til en meningsmåling ved å snakke med samtlige 32 toppklubber på herresiden. Bare Molde og Bodø/Glimt – de to norske klubbene med desidert best europacupresultater de siste årene – vil foreløpig ikke svare glassklart.

– Vi har ikke noe felles svar fra Molde Fotballklubb ennå. Vi er opptatt av at cupen bevarer sin posisjon. For meg personlig var cupfinale på våren bra. Supporterne var også positive. Spill et gruppespill som i Sverige, og finale i mai, spør du meg, men vi skal ta opp emnet litt bredere, er den personlige meningen fra Molde-direktør Ole Erik Stavrum.

– Vi har foreløpig ikke tatt stilling til dette spørsmålet, opplyser daglig leder Frode Thomassen i Bodø/Glimt.

Ellers – fra Tromsø i nord til Start i syd – er svarene relativt entydige: Norske klubber ønsker å få gjennomført cupen i 2023, og at alt fra 1. runde til cupfinale spilles før juleferien. Noen få har riktignok sine forbehold:

– Jeg skjønner at de (NFF) har utfordringer, og jeg vil heller at de skal se på løsninger for at de kan få til cupen i en eller annen form for 2023. Færre runder kan være et alternativ, det er mange måter å gjøre det på. Men vi ønsker at finalen skal spilles i 2023, så vi kommer på rett kjøl igjen, sier daglig leder Christian Kalvenes i opprykksklare Brann.

– Vi er generelt for at cup skal ha start på våren og slutt på høsten. Men jeg har ikke sett spesifikt på 2023 og terminlisten, understreker daglig leder Thor-Erik Stenberg i KFUM.

– Vi har ikke diskutert dette temaet, men vi ønsker på generelt grunnlag å ha cupen. Normal syklus er vel å foretrekke, opplyser styreleder Erling Johansen i Stjørdals-Blink.

PS! Kari Lindevik i Norsk Ligafotball (tidligere Divisjonsforeningen), som er interesseorganisasjonen til klubbene i 2. divisjon og 3. divisjon, sier de skal ta opp cuptemaet på en medlemssamling denne uken.