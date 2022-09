Haaland svarte om City-eierne: − Jeg synes det blir litt for drøye ord der

ULLEVAAL STADION (VG) Manchester City-stjernen Erling Braut Haaland (22) fikk spørsmål om klubbens omstridte eiere.

NRKs reporter stilte følgende spørsmål til Haaland på en pressekonferanse onsdag:

– Eierne i Manchester City beskyldes for massive menneskerettighetsbrudd og for å fengsle egne innbyggere. Du spiller nå for Manchester City. Hva tenker du om eierne i klubben du representerer?

– Jeg har aldri møtt dem, så jeg kjenner de ikke sånn. Det er ganske kraftige beskyldninger du kommer mot dem der. Når du sier det på den måten, kan jeg ikke annet enn å ikke si så mye om det. Jeg synes det blir litt for drøye ord der, svarer Haaland.

City eies av Sheikh Mansour, som er visestatsminister i Abu Dhabi i De forente arabiske emirater. Eierne beskyldes for brudd på menneskerettighetene. Kritikere mener eierne av Manchester City bruker klubben og blant annet kjøp av store stjerner til å avlede oppmerksomheten fra det som skjer i deres hjemland.

Info Derfor er Citys Abu Dhabi-eiere kontroversielle *Regimet i De forente arabiske emirater er et av de strengeste diktaturene i Midtøsten, ifølge FN-sambandet. Syv emirer styrer de syv emiratene. City-eier Sheikh Mansour er visestatsminister i hovedstaden Abu Dhabi. Det er ulovlig med politiske partier. *Homofili er ulovlig og sex mellom personer av samme kjønn kan straffes med fengsel *Loven tillater vold mot kvinner så lenge det ikke etterlater langvarige skader – og kvinner som anmelder voldtekt kan bli dømt til flere år i fengsel for sex utenfor ekteskap, ifølge Amnesty *Ifølge Amnesty driver myndighetene også krigsforbrytelser i Jemen og hemmelige fengsler hvor folk skal bli torturert og forsvinne sporløst * Ytringer som oppfattes som kritiske eller fornærmende mot De forente arabiske emirater, myndighetene, lederne eller kulturen kan bli straffet, ifølge norske myndigheter *Utroskap kan straffes med piskeslag *De fleste innbyggerne er gjestearbeidere som lever under vanskelige forhold og ikke har tilgang til helsehjelp, utdanning eller andre sosiale ytelser, ifølge FN-sambandet Vis mer

NRK stilte et nytt spørsmål om at eierne beskyldes for å drive sportsvasking og at Haaland-kjøpet var en del om av agendaen om sportsvasking.

– Jeg har vært City-fan hele livet. Faren min har spilt der. Som dere ser... Jeg har scoret 14 mål og fått en grei start på sesongen. Det er det sportslige jeg tenker på. Nok en gang gjorde jeg et godt klubbvalg med tanke på trener, spillere og ditt-en og datt-en. Jeg har vært City-fan og det er slik det bare har vært. Når jeg gikk til City er det for å utvikle meg mest mulig på en positiv måte, sier Haaland.

Info Erling Braut Haaland * Alder: 22 år (født 21. juli 2000 i Leeds) * Klubb: Manchester City * Tidligere klubber: Bryne, Molde, Salzburg og Borussia Dortmund * A-landskamper/mål: 21/20 * Kamper/mål for Manchester City: 11/14 * Kamper/mål for Dortmund: 89/86 Vis mer

Haaland har fått en drømmestart i Manchester City med 14 mål på 11 kamper etter overgangen fra Borussia Dortmund. For Norge står spissen med 20 mål på 21 kamper.

Gruppeleder Norge møter Slovenia borte lørdag og Serbia hjemme neste tirsdag i de to siste Nations League-kampene.

Ståle Solbakken sier det fortsatt er usikkerhet rundt Martin Ødegaards skade.

– Vi håper vi får gode nyheter i løpet av dagen. Slovenia-kampen begynner det å haste for, det sier seg selv. Men vi har en kamp mot Serbia tirsdag som jeg er rimelig sikker på at han når, sier Solbakken.