BUNDESLIGA-STJERNE: Erling Braut Haaland. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / EPA

Kaos i Bundesliga: – Dette er sprøtt

Bundesliga-kampene skulle spilles for tomme tribuner i helgen – men stoppes fra tirsdag. Men nå har byen Bremen avlyst Werders kamp mot Bayer Leverkusen. Og mer kan komme.

Nå nettopp

Haaland-sjef Michael Zorc er blant dem som har reagert på at DFL - den tyske fotball-ligaen - er fast bestemt på å gjennomføre helgens ligarunde.

Helsemyndighetene i Bremen har avlyst kampen mandag, fordi de frykter tusenvis av mennesker utenfor Weserstadion mens kampen pågår for tomme tribuner.

Erling Braut Haalands Borussia Dortmund spiller etter planen Ruhr-derbyet mot Schalke 04 lørdag kl. 15.30.

– Dette er sprøtt. Slutt å drive med lureri og land i virkeligheten, skriver Bayern-stjernen Thiago på Twitter.

– La oss være ærlige, nå er det mye viktigere prioriteringer enn idrett, fortsetter han.

Den tyske fotball-ligaen DFL har bestemt at helgens serierunde skal gå som normalt - for tomme tribuner.

Deretter foreslår DFL at bundesliga stoppes fra tirsdag - og fram til 2. april. Borussia Dormunds sportssjef Michael Zorc er klar på at Tyskland burde ha stoppet nå. Han sier til Süddeutsche Zeitung:

– Når jeg ser at de spanske og italienske ligaene, som har 20 klubber hver og har enda flere kampdager, stopper, vil jeg spørre: hvorfor skal ikke vi gjøre det samme?

Denne spøken slo ikke godt an:

les også Premier League utsettes til 3. april

Zorc sier at det ikke er noen oppskrift på hvordan dette skal gjøres, fordi alt er nytt for alle. Men han er likevel entydig på at helgens ligarunde burde ha vært avlyst.

Den tyske ligaen sier i en pressemelding at de vil følge eventuelle råd fra lokale helsemyndigheter. Underforstått at det fortsatt er mulig at flere kamper enn den ene kan bli stoppet.

I 2. Bundesliga er allerede kampen mellom Hannover og Dynamo Dresden blitt utsatt, fordi to Hannover-spillere er smittet. Fredag ettermiddag melder også Nürnberg at de har en smittet spiller. Også Nürnberg spiller på nivå to og skal etter planen møte St. Pauli søndag.

Fredag ettermiddag kommer det også meldinger om at nivå én-klubben Paderborn har en mulig corona-smittet. I så fall er også deres kamp i fare.

les også NFF: Planlegger ikke for skjebnekampen mot Serbia

Publisert: 13.03.20 kl. 13:55

